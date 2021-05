Čtyři góly za poločas. Nová smlouva. Euro. A co čeká Hložka potom?

Nebo si snad vybavíte v tuzemsku někoho, kdo by si v osmnácti letech se soupeři pohrával tak suverénně jako sparťanský bomber? Můžete pátrat, jak chcete, ale teenagera, který by za poločas nasázel v lize čtyři góly, prostě nenajdete.

Můžete zkusit zalistovat v kronikách, ale těžko objevíte borce, který by v jeho věku bral korunu pro krále střelců.

Tři trefy Hložek před posledním kolem ztrácel na vedoucího slávistu Jana Kuchtu, a stejně ho při drtivé výhře 6:1 během chviličky zvládl dotáhnout a na pár minut i přeskočit. Kdyby ho kouč Vrba o pauze nevystřídal, aby se nezranil, co by se asi dělo? Můžeme jen hádat – a žádný tip nebude přehnaně odvážný.



Mohl Hložek dát pět gólů a dorovnat rekord samostatné ligy? Určitě.

Mohl jich dát šest a zapsat se do dějin? Proč ne.

Mohl se trefit sedmkrát? I to je možné, když předtím vměstnal čtyři branky do intervalu třiadvaceti (!) minut a o pátou ho před prázdnou bránou připravil vlastní gól protihráče Sedláka.

„Adam byl mimořádný, pomohl nám. Roste ve výjimečného fotbalistu,“ chválil Vrba, kterého může hřát, že Hložek v neděli v bílé košili podškrábl novou smlouvu: Sparta si ho pojistila až do roku 2024.

Že by ale na Letné skutečně vydržel tak dlouho, s tím nepočítejte. Spíš brzy vyrazí do světa – a bude stát obrovské peníze. Renomovaný server Transfermarkt mu nedávno zvedl cenu na 17 milionů eur, tedy zhruba 430 milionů korun. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že Sparta si řekne o ještě větší sumu.



Jistě by nemělo zapadnout, že o střeleckou korunu se Hložek dělí s Kuchtou, jenž Slavii kromě patnácti gólů pomohl k titulu ještě třemi nahrávkami. Bravo!

Jenže se nemůžete divit, že víc se mluví o Hložkovi. Zatímco Kuchta potřeboval na patnáct tref 27 zápasů, teenager s plachým pohledem jich kvůli únavové zlomenině zánártní kůstky odehrál jen devatenáct! A ještě během nich stihl na sedm branek přihrát, takže v produktivitě se dostal na číslo 22. Úkaz!

To, že někteří ještě před týdnem spekulovali, jestli se vůbec vejde do nominace na evropský šampionát, teď může znít jako nemístný vtip.



Ano, i Hložek má rezervy: ve velkých zápasech mu někdy schází jiskra, chybějí mu zkušenosti z pohárové Evropy. Možná se toho na něj v posledních dnech hrne až moc.

Ale nevzít na šampionát borce, který v osmnácti uměním převyšuje celou ligu, to by byl nerozum. Stejně jako nechat ho jen přivonět k atmosféře a sedět na lavičce. Rozjetého Hložka by kouč Šilhavý měl využít, protože i mezi krajánky se těžko hledá podobný typ: rychlý, silný, technicky na výši, v šancích neomylný, využitelný i na křídle.

Ještě aspoň rok si ho chce užít i Sparta, ale... „Víte, jak to chodí,“ vytušil Vrba. „Rád bych, aby zůstal aspoň na pohárovou kvalifikaci.“

Když dostane na Euru prostor, třeba se mu život změní ještě dřív.