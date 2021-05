Doma dobrý, s duely venku jsem už spokojený nebyl. Vrba o sezoně i o kádru

Sparta v závěrečném dějství sezony smetla Brno 6:1, když všechny branky padly už v prvním poločase.

Jak hodnotíte jaro? Někdy lepší výsledky než hra?

Spíš bych to rozdělil na domácí a venkovní zápasy. Doma v lize, nepočítám pohár, jsme odehráli zajímavá utkání, s tím jsem byl spokojený. Venku už ne, ztratili jsme spoustu bodů. Doma se dařilo a byl bych rád, kdybychom tu kvalitu potvrzovali dál. A samozřejmě aby to venku bylo z naší strany víc výrazné.

Závěrečný duel sezony proti Brnu už byl bez nervů, bez tlaku, dali jste šest gólů. Tak jste si to přál?

Hlavně první poločas byl velmi dobrý, i když začátek nám úplně nevyšel a brzy jsme prohrávali. Ale pak jsme dominovali. Možná to pro Brno bylo hodně kruté. Každopádně jsme doma odehráli další kvalitní utkání, ty výkony z domácího prostředí jsme zopakovali.

Čtyři góly dal Hložek, v poločase jste ho vystřídal, i když mu šlo o nejlepšího střelce. Proč?

Měl zdravotní problémy, ve čtvrtek poprvé trénoval s týmem. V pátek řekl, že je připravený, ale bylo jasné, že to je jen na část utkání. Byl mimořádný, pomohl nám. Roste ve výjimečného fotbalistu. Vedli jsme šest jedna a nebyl důvod to dál hrotit, když nebyl stoprocentně fit. I svým způsobem jsme ho šetřili pro reprezentaci.

Střídal jste ho s těžkým srdcem?

Pro mě to tak nebylo. Král střelců je pro něj jen určitý díl jeho kariéry. Bude mít spoustu možností se o to porvat v dalších sezonách.

A zůstane vůbec? Nemáte obavy, že o něj po mistrovství Evropy přijdete, byť bude mít ve Spartě novou smlouvu?

Dohoda je taková, že tady ještě zůstane, že s námi příští sezonu začne. Ale znáte to, jak to ve fotbale chodí. Stát se může spoustu věcí. U Adama je to všechno otevřené. Rád bych, aby zůstal aspoň na pohárovou kvalifikaci. Chci, abychom byli lepší než letos. Teď nedokážu říct, jak to s ním dopadne.

Hanckovi končí hostování z Fiorentiny. Jak to bude s ním? Počítáte, že zůstane, nebo že ho ztratíte?

Musíme počítat s obojím, jednání probíhají.

Je po sezoně, už můžete říct jména některých posil?

Kdo přijde, to vám neřeknu, jména říct nemůžu, pořád se jedná. Ale dva až tři hráči by přijít měli. Chtěl bych, abych je měl už v polovině června na začátku přípravy. Jistý je odchod Libora Kozáka, kterému skončila smlouva.

Na začátku sezony pro vás bude zásadní kvalifikace o Ligu mistrů. Kterého z okruhu tří protivníků Midtjylland, Galatasaray Istanbul nebo Rapid Vídeň byste si přál?

Všechno to jsou hodně silní soupeři. Překvapilo mě, že Midtjylland nevyhrál dánskou ligu, že titul neobhájil. Pro naše fanoušky by byl nejlepší Rapid, měli by to blízko. Pokud to tedy bude pro diváky už otevřené. A Galatasaray? Hodně těžký. Ale když chceme uspět, musíme se vypořádat s kýmkoli. Naším cílem je postup do skupiny a rád bych, aby se nám to povedlo co nejdřív.