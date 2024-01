Góly jsou fajn, ale důležitější je hra, říká Ryneš. Sparta si cení také práce mladíků

Právě ve zmíněném utkání Evropské ligy v Seville (1:2), nedaleko od sparťanského kempu v Marbelle, přihrával do úniku Veljku Birmančevičovi. Proti maďarskému soupeři se role obrátily.

„Jejich spolupráce byla velice kvalitní, zejména v první půli,“ pochvaloval si dánský asistent Lukas Babalola, který se posunul v hierarchii realizačního týmu Briana Priskeho po odchodu Luboše Loučky k rezervě.

„Naši wingbeci jsou obecně ofenzivně založení a v tomto ohledu odvádějí skvělou práci. Kredit ale patří nejen střelci Rynešovi, ale také Birmovi, který mu dodává servis,“ přidal Babalola.

Dvaadvacetiletý sparťanský odchovanec strávil minulou sezonu na hostování v Hradci Králové, v podzimní části tohoto ročníku pak zasáhl do devatenácti zápasů a trefil se jednou.

„Snažím se teď do útoku víc tlačit. A že jsou z toho branky, to jsem samozřejmě rád,“ uculil se Ryneš. „Ale důležitější budou až v sezoně. Navíc si nepamatuju, kdy naposledy jsem dal dva góly. Kdyby to takhle pokračovalo, bylo by to super.“

Obě trefy byly výstavní a z větší dálky. Navíc s pořádnou razancí – Rynešovi vlastní. „Odehráli jsme celkově výborné utkání, s dobrým soupeřem a na kvalitní hřišti, i počasí bylo ideální,“ připomněl španělské podmínky, které na jihu vytahují teploty až ke dvaceti stupňům.

Sparťané trénují v Marbelle od začátku týdne, v pondělí je pak čeká duel s norským Bodö/Glimt, na závěr se ve čtvrtek utkají se švédským Malmö, přičemž oba soupeři jsou mistry svých zemí.

„Je to samozřejmě pořád příprava, ale my neradi o těchto utkáních mluvíme jako o přátelských,“ upozornil Babalola. „Zkoušíme si nové věci, některé se zrovna povedly, některé si ještě rozebereme na videu.“

Do Španělska se Spartou odcestovali i mladíci, kteří ještě na podzim nastupovali spíš v béčku. V základu tak kromě zimní posily Markuse Solbakkena dostal šanci například devatenáctiletý stoper Adam Ševinský, do útoku se ve druhé půli podíval i sedmnáctiletý Roman Mokrovics.

„A líbí se mi moc,“ chválil Babalola. „Rozvíjet mladíky je nedílnou součástí naší strategie. Pravidelně se snažíme kluky ze Strahova zapojovat. Oba odvedli dobrou práci a udělali mi radost. To samé platí o Romanu Horákovi s Daliborem Večerkou, kteří zatím trénují. Zapadají do našeho plánu, což je perfektní.“