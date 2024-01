Solbakken i Tuci solidní výkon. Priske o posilách, Ševčíkovi i souboji s Kodaní

Sparta proti osmifinalistovi Ligy mistrů odehrála na Letné první zápas v zimní přípravě. V každém z poločasů představila zcela jinou jedenáctku. A každý svůj minizápas vyhrála 1:0.

„Chtěli jsme hrát proti kvalitnímu soupeři a byli jsme rádi, že Kodaň souhlasila s tím, že přiletí do Prahy,“ řekl Priske.

O čem v sobotu v podvečer ještě mluvil?

O červené kartě pro kodaňského Vavra. „Vyloučení zápas ovlivnilo a je škoda, že jsme nemohli celý zápas odehrát proti jedenácti. Pokazilo to záměr, nebylo to optimální jak pro nás, tak pro soupeře. Ale chápu, že šlo o oficiální přípravné utkání a že po červené kartě nebylo možné za vyloučeného hráče poslat do hry náhradníka.“

O posile Solbakkenovi. „Hrál velmi dobře. Zatím si zvyká na naše prostředí, fyzickou zátěž, na náš způsob hry. Na to, že to byl jeho první zápas za Spartu, tak si vedl solidně. Vybíral si dobré pozice na hřišti, dobře četl a vnímal hru, měl kvalitní přihrávky, svedl několik soubojů, což je taky důležité.“

O dalším novém hráči Tucim. „I on odehrál slušný zápas. Víme, že může hrát také na hrotu, ale rozhodli jsme se ho dát na pozici číslo deset. Je to chytrý hráč, dobře čte hru. Byli jsme přesvědčení, že to tam zvládne. A vidíme samozřejmě jeho přednosti ve vápně. Bude se zlepšovat.“

O střelcích gólů Olatunjim a Kuchtovi. „Jsem spokojený, když útočníci dávají góly. Ale primárně mě zajímají jejich výkony, jakým způsobem pracují pro tým. A když mají splněno, tak je fajn, když ještě dají góly.“

O dalším hrotovém útočníkovi Sejkovi, který nebyl ani v nominaci a mohl by odejít na hostování. „Prostě jsme se rozhodli, že dnes nedostane ani minutu. A uvidíme, jak to s ním bude vypadat dál.“

O Ševčíkovi a jeho dalším vývoji. „Velmi dobře trénuje a jsem rád, že mohl hrát poločas proti velmi kvalitnímu soupeři. Na jeho postu je velká konkurence, ale vidíme ho v tréninku, maká, posouvá se a tlačí na další hráče. Mám z něj pozitivní dojem. Záleží, jak náročný budeme mít na jaře program a třeba přijde zápas, do kterého se nám bude vyloženě hodit.“

O mladících Ševínském a Večerkovi, kteří nastoupili v obraně. „Musíme myslet i na budoucnost. Vedle nich bych jmenoval i Horáka, kteří hrají druhou ligu za béčko a začali s nám přípravu. Ševínského i Horáka bereme na soustředění. Složení obrany vyplynulo i proto, že před zápasem onemocněl Pavelka, proto jsme na zápas vzali Večerku. Připravovat si mladé hráče je součást dlouhodobé koncepce klubu, abychom ne vždycky museli pro nové hráče na trh a mohli pracovat s hráči z naší akademie, abychom zachovali sparťanskou DNA. I proto je pro nás béčko důležité, nejen výsledky, ale jak hráče připravuje a rozvíjí.“

O fanoušcích, kterých dorazilo víc než jedenáct tisíc. „Je to fantastické, jsem na ně pyšný. Minulý rok byl skvělý a viděli jste, jak jsme začali ten nový. Fanoušky potřebujeme. Jsem hrdý na to, že pracuju ve Spartě. Fanoušci oceňují i to, jakou se tady snažíme nastavit kulturu a jak tady pracujeme. Všem respekt a velký dík.“