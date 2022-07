Sedm klubů během šesti let. Už chci někde zakotvit, říká brankář Stejskal

Stejskal začínal s fotbalem v rodných Pardubicích, později chytal za Hradec Králové, Převýšov nebo Radotín. V roce 2019 zamířil na hostování do Mladé Boleslavi, kde v jedenácti prvoligových zápasech přesvědčil a přestoupil do středočeského týmu natrvalo.

Odtud ho na půlroční hostování získala Slavia, do které nakonec přestoupil a na jaře 2021 kryl záda Ondřeji Kolářovi. Poté však zamířil na další ze série hostování, tentokrát do Olomouce, kde strávil uplynulou sezonu.

„Přestup do Slavie pro mě znamenal obrovské zkušenosti. Ze začátku jsem tam šel s tím, že chci od Koliho (Koláře), který byl v super formě, pochytat to nejlepší. A myslím, že se to povedlo. V Olomouci jsem pak ale počítal s větším vytížením, odchytal jsem sice šestnáct zápasů, ale jen sedm ligových,“ ohlíží se brankář, který prošel mládežnickými reprezentacemi České republiky.

Jméno Jan Stejskal je v tuzemském fotbale zavedená značka. Fanoušci si ho spojují s bývalým reprezentačním gólmanem, který chytal za Spartu, Slavii či Queens Park Rangers a po kariéře se stal trenérem brankářů.

S ním má však současný gólman společné jen jméno.

„Už přemýšlím, že si to někam vytetuju a budu jen ukazovat, že nejsme žádní příbuzní,“ směje se Stejskal. „Asi mi to taťka, který je taky bývalý fotbalista, udělal naschvál, abych měl nějakou motivaci to jméno nepošpinit.“

V brance Liberce by měl vytvořit trojici s belgickým gólmanem Oliverem Vliegenem a Lukášem Pešlem. Ten je mimochodem bratrancem brankáře Ondřeje Koláře, kterého dobře zná ze Slavie.

„V některých situacích jsou si dost podobní, mají to v rodině,“ usmívá se Stejskal. „A Olie Vliegen mluví jako rodilý Čech. Samozřejmě je to zdravá konkurence, ale věřím, že nám to všem bude klapat.“

Jestli bude dál putovat po hostováních napříč republikou, to se teprve uvidí. „Teď jsem hlavou v Liberci. Prostě jdu dál a věřím, že šance přijde. Brankář je v pětadvaceti letech pořád na začátku kariéry,“ tvrdí.

Jan Stejskal naskočil v letní přípravě do branky Liberce ve třech zápasech: proti Ústí nad Labem, polské Legnici a na herním soustředění v Rakousku proti maďarskému Mezökövesdu.