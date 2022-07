Horejšovi premiéra v Jablonci zhořkla, Liberec smetl Ústí osmi góly

Hořkou premiéru zažil na lavičce fotbalistů FK Jablonec trenér David Horejš. Jeho nově tvořený tým v úvodním utkání letní přípravy překvapivě prohrál s čerstvě třetiligovou Viktorií Žižkov 1:2.

„Byly tam dobré věci, ale i obrovské chyby, které samozřejmě můžou pramenit i z únavy. V prvním poločase jsme měli nějaké možnosti a měli jsme z nich vytěžit víc. Zbytečně jsme ale kazili v přechodové fázi, na můj vkus tam bylo i hodně ztrát. Mrzí mě obě inkasované branky, byly to nesmysly,“ řekl Horejš zklamaně po sobotním utkání na tréninkovém hřišti ve Vrkoslavicích pro web jabloneckého klubu. „Vadila mi organizace hry, která byla špatná. Vadilo mi i rozhodování hráčů v určitých fázích zápasu. Na tomhle musíme zapracovat,“ plánuje nový jablonecký kouč David Horejš.

V prvním přípravném zápase proti Žižkovu se v sestavě Jablonce představili noví hráči kádru Šulc, Ritter a Polidar, navrátilci z hostování brankář Richter a Chramosta i testovaní cizinci gólman Brendieck a Gluščevič. Naopak Jovovič se Sejkem, další letní posily, by měli dostat šanci až ve druhém duelu přípravy s Varnsdorfem. Ten se odehraje tuto sobotu rovněž ve Vrkoslavicích od 11 hodin.

Při liberecké kanonádě se hattrickem blýskl Frýdek

Fotbalisté libereckého Slovanu si ve čtvrtém utkání přípravy pořádně zvedli střelecké sebevědomí. Z druhé ligy sestoupivší Ústí nad Labem rozprášili na stadionu v Mnichově Hradišti suverénně 8:1.

„Myslím si, že utkání splnilo účel, jsme na konci třetího týdne přípravy a únava byla nejvyšší. I z tohoto důvodu, aniž bych chtěl snižovat kvality soupeře, jsme měli asi slabšího protivníka. Ústí je na počátku, má nové mužstvo. Výsledek určitě nijak nepřeceňujeme,“ popsal pro webové stránky Slovanu trenér Luboš Kozel. „Nikdo se nezranil, všichni odehráli to, co měli, dali jsme i nějaké góly, takže některým hráčům, kteří se prosadili výrazně, to může prospět. A to byl asi ten hlavní cíl.“

V prvním poločase zkompletoval hattrick Frýdek, jenž hodně těžil ze spolupráce s Nigerijcem Ghalim. „Pokaždé mi to hezky přichystal a já stál na dobrém místě. Jsem rád, že jsem se do těch situací dostal, tři góly v zápase vždycky potěší,“ pochvaloval si liberecký středopolař Christian Frýdek.

I další zápas odehrají Liberečtí v Mnichově Hradišti, kde tuto středu nastoupí od 11.00 proti Dukle Praha, kterou nově vede exjablonecký kouč Petr Rada.