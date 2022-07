Olomouc vstoupí do sezony s novým kapitánem. Neupínám se k tomu, hlásí Breite

„Celé soustředění bylo super. Je škoda, že jsme to nedotáhli do vítězství, bylo by to ještě lepší,“ řekl pro klubový web záložník Radim Breite, po konci kariéry Romana Hubníka nový kapitán mužstva.

„Není podstatné, kdo je kapitán. Důležité je, aby s volbou souhlasili ostatní. Nijak se k tomu neupínám. Hlavní je, abychom šlapali jako mančaft.“

V Rakousku se sigmáci vítězství nedočkali; tureckému gigantovi Galatasarayi Istanbul podlehli 0:2 a maďarskému Paksi FC 2:3. „I když jsme první dva zápasy prohráli, oba byly kvalitní,“ vypíchl Breite.

Totéž platilo také se Sivassporem.

„Myslím, že nám byla upřena penalta, to ale není rozhodující. Hlavní je, že jsme byli schopni se konfrontovat s vítězem tureckého poháru. V utkání jsme byli lepším týmem a vítězství bychom si zasloužili,“ pravil trenér Sigmy Václav Jílek.

„Byl to celkově kvalitní zápas. Začátek jsme úplně nechytili, hodně jsme kazili. Zvykali jsme si na hřiště, hodně to skákalo,“ líčil Breite. „Po 25 minutách jsme začali dobře kombinovat a nakonec z toho pramenil i gól,“ připomenul trefu útočníka Antonína Růska.

Také on věří, že na ostrý začátek ročníku je Olomouc dobře nachystaná. „V Rakousku jsme měli skvělé podmínky. Úplně jsme se oprostili od běhání, kterým jsme trávili hodně času na počátku přípravy v Olomouci. Pilovali jsme taktiku a herní dovednosti. Myslím, že to se nám dařilo a v zápasech to bylo vidět,“ těšilo Růska.

Sigma v přípravě porazila jen druholigovou Jihlavu a polské Gliwice, to však Jílkovi starosti nedělá.„Chtěli jsme zejména pracovat na herní stránce, což se podařilo,“ pochvaloval si.

„Kluci proti Sivassporu pracovali velmi dobře, stejně jako v předchozích utkáních proti Galatasarayi i Paksi, kde byly ale určité faktory ne úplně úspěšného výsledku. Celé soustředění komplexně beru hodně pozitivně. Udělali jsme tady kus práce. Teď je potřeba, abychom to zúročili v lize.“

Sigma v minulé sezoně skončila osmá a žehrala na potíže s ofenzivou. Zda odchody záložníků Daňka, Gonzáleze či Hály dokázala nahradit Ventúrou, Košťálem či Zorvanem, napoví už Baník.