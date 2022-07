Proti Olomouci bez klíčových hráčů. Baník před startem ligy trápí zranění

Bez nejméně čtyř fotbalistů, kteří by měli být v základní sestavě, porazila Ostrava v posledním přípravném duelu před startem první ligy MFK Karviná 2:1. Do sezony vstoupí Baník doma v sobotu od 16.00 proti Olomouci. Brankář Jan Laštůvka i defenzivní záložník Ladislav Takács už by mohli nastoupit. Léčba stopera Davida Lischky a útočníka Ladislava Almásiho bude delší.