Další pokus být zábavná, rychlá, sexy. Bude obměněná Olomouc silnější?

Zatímco netypická žlutá barva třetí sady dresů je jen kosmetickou úpravou, jež má připomínat zlaté lány úrodné Hané, průvan v kádru může mít zásadnější dopad.

Pryč je ikonický kapitán Roman Hubník, jenž se s klubem nerozloučil v dobrém a jako jeden z nejlepších stoperů poslední dekády české soutěže raději ukončil v osmatřiceti krásnou kariéru.

Talent Kryštof Daněk přestoupil za třicet milionů do Sparty.

Další agilní středopolař Pablo González neprodloužil kontrakt a vydal se za izraelským dobrodružstvím do Hapoelu Tel Aviv.

Nejlepší střelec týmu uplynulého ročníku Martin Hála po konci kontraktu posílil Bohemians.

Fuč je i zkušený křídelník Tomáš Zahradníček a blízko odchodu do mistrovské Plzně má reprezentační stoper Václav Jemelka.

Sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář společně s trenéry nezahálel a náhrady zajistil v ukázkovém předstihu; až na křídelníka Jana Vodháněla, jenž se vrací do Česka z rakouské Admiry, přivedl všechny posily už na start přípravy – Lukáše Vraštila, Denise Ventúru, Martina Košťála, Filipa Zorvana i brankáře Tomáše Digaňu, jenž by měl výhledově nahradit žádanou jedničku Matúše Macíka.

Otázka, která vzbuzuje před zítřejším startem sezony na Baníku pochybnosti fanoušků, zní: Bude po rošádách Sigma silnější?

„Pro mě je to strašně těžké říct, protože jsme chtěli přivést hráče na posty, které odešly, ale někteří noví hráči byli zraněni, to je velký handicap. Denis Ventúra půlku přípravy promarodil, teď je mimo zase Martin Košťál. Zorvan i Vodháněl jsou prověřeni ligou,“ netroufá si Minář odhadovat. Avšak ambiciózní cíl před mančaft postavil: „Zajímala by mě první skupina. Nebyli jsme od ní daleko, víme, že se nám hodně zápasů nepodařilo, ale ambice klubu by měla být taková.“

Trenér Václav Jílek kývne: „Jsem přesvědčený, že mužstvo je nachystané. Mám z toho velmi dobrý pocit. Měli bychom být konzistentnější ve výkonnosti. V minulé sezoně jsme měli období, kdy jsme byli schopni hrát dobrý fotbal a byli jsme za to odměněni, ale měli jsme i špatné zápasy. Když se nám to podaří stabilizovat, nemusí být šestka jen sen, ale můžeme se o ni reálně porvat.“

Těžko usuzovat z výsledků v přípravě, avšak dvě výhry, dvě plichty a čtyři porážky extra porci sebevědomí nedodaly. „Na výsledky jsme měli vyšší nároky, porážek bylo dost, ale byli jsme ve stavu zkoušení, přišlo hodně nových hráčů, než nachytají naše nároky, není to jednoduché. Zvolili jsme poměrně náročný způsob přípravy, což nás doběhlo, ale věřím, že v sezoně to bude ku prospěchu a předvedeme to už na Baníku,“ těší se Jílek.

Václav Jílek na tréninku olomouckých fotbalistů.

K dobré náladě přispěl i nečekaný příchod Vodháněla. „Jsem spokojený, že Honza přišel, protože zájem jsme o něj měli už před rokem, když končil na Bohemce. Ale posoudit jeho aktuální stav po tréninku se nedá. Byl v individuálním tréninkovém režimu, ještě si uděláme kondiční testy,“ neprozradil Jílek, od kdy bude úlovek nachystaný. „V Admiře odehrál sezonu, byl základní stavební kámen, takže věřím, že to nebude dlouhý časový úsek, než bude připraven, a potom nám může v ofenzivní části výrazně pomoct, tam jsme měli problém.“

Sigma chce být zábavná, rychlá, sexy. Když se Jílek před rokem na Andrův stadion vracel, dal si to za hlavní úkol. Ačkoli jeho hoši vysokým presinkem, aktivním způsobem hry umí zatopit i elitní ligové trojce, čekal se větší herní posun. Jestli se naplno projeví ve druhé sezoně, je po tolika změnách nejisté.

Mináře mrzí případ Hubník

I to, zda se na týmu nepodepíše napjatá atmosféra po trpkém konci Hubníka, který mnozí fanoušci vyčítají Minářovi kvůli necitlivému přístupu k ikoně, jíž nabídl původně smlouvu v béčku, a to jen v případě postupu do druhé ligy.

„Pan Minář při besedě s fanoušky uvedl, že na podzim jsem byl s Florentem Poulolem u nejvíce branek. Mně do očí nic neřekl. Takový argument nebyl vůbec namístě. Mohl bych ho obrátit proti němu. Že za osm let, co je v Olomouci, klub dvakrát sestoupil do druhé ligy. A on je v Sigmě dál. Chci však důrazně říct, že nemám vůbec problém se Sigmou Olomouc! Mám problém s lidmi, kteří řídí první dva týmy. Je v nich cítit dusno,“ prohlásil Hubník pro sport.cz.

Olomoucký kapitán Roman Hubník v duelu v Liberci.

Minář se k tomu na veřejné tiskové konferenci v obchodním domě vrátil. „Vycítil jsem na veřejnosti, že po tom článku by to mělo být snad Hubník vs. Minář. Dám k tomu ještě naposledy komentář,“ nadechl se. „Nejsem hluchý, slepý, cítil jsem, že Roman není v komfortní zóně. Znovu jsme to probírali, došli jsme k původní verzi smlouvy, kterou měl předtím, ale stejně řekl, že do toho nepůjde. Je to nepříjemné, mrzí nás, že to pojal negativně, ale teď už s tím nic neuděláme. Tohle patří k jednání, že se nedomluvíme. Už se musíme dívat dál.“

Kapitánskou pásku po Hubníkovi navlékne dříč Radim Breite. Zatímco za jednání bez patřičného respektu k legendě, jež vydělala Sigmě téměř sto milionů korun, Minář čelí kritice fanoušků, přestupy odchovanců Zimy či naposledy Daňka pomohl rázný manažer zajistit Olomouci důležitý balík peněz. „Sparta tlačila, aby Daňka měla už v zimě, ale věci se musí potkat. Byl to dobrý transfer,“ zhodnotil Minář. Bude úrodná i sezona na Hané?