Dvě prohry, turecké peklo. Olomouci chyběla rychlá práce s míčem

Takovou recepci na přátelském utkání asi ještě nezažili. Fotbalisté Sigmy v sobotu poměřili síly s tureckým velkoklubem Galatasaray Istanbul. Byť se Turkům loňské sezona hrubě nevyvedla, houževnatí fanoušci na předsezonním tour zaplnili v rakouském Hartbergu do posledního místečka tribunu za brankou, již v druhé půli hájil slovenský dlouhán ve službách Hanáků Matúš Macík.

Turci před svým kotlem nakonec slavili dvakrát, a protože sigmáci zejména v prvním poločase nevyužili ani jeden ze svých náznaků, padli 0:2.

„Jsme smutní z toho, že jsme nedokázali vstřelit branku a prohráli. Na druhou stranu myslím, že jsme byli důstojným soupeřem. Hlavně v prvním poločase kluci odvedli perfektní práci,“ říkal trenér Olomouce Václav Jílek. Jeho kluci byli ze začátku snaživější, ale ani Chvátal, ani Sedlák nadvakrát větší starosti Uruguayci Muslerovi nenadělili.

„Bohužel rozdíl v kvalitě řešení, ve finálních a předfinálních situacích byl zřetelný. My jsme měli některé situace podobné, bohužel jsme je nedokázali dotáhnout k tomu, abychom z nich byli nebezpeční, zatímco soupeř ve druhém poločase dvě takové situace v obrovské kvalitě dohrál,“ komentoval Jílek. „To byl zásadní rozdíl, jinak nemohu klukům upřít snahu nebo něco vyčíst. Na to, abychom byli úspěšní proti těmto mužstvům, musíme být kvalitní hlavně směrem dopředu,“ dodal šestačtyřicetiletý kouč.

Skóre zápasu otevřel v 59. minutě Yunus Akgun. Breite ve vápně pozdě dostoupil mladého křídelníka a ten technickou obalovačkou na zadní tyč nedal Macíkovi šanci. O necelých deset minut později už vytahoval míč ze sítě podruhé. Akgun opět v akci, tentokrát jako nahrávač. Na pravém křídle lacině obalamutil Slámu a jako na zlatém podnose předložil míč Bafetimbimu Gomisovi. Pro bývalého snajpra francouzské či anglické nejvyšší ligy už to byla jednoduchá práce.

„Musím uznat kvalitu, s jakou soupeř sehrál obě gólové akce. Zejména ta před první brankou byla nádherná. Na videu si to zhodnotíme. Nám chyběla zejména rychlost v práci s míčem. V tomhle byl mezi oběma soupeři obrovský rozdíl,“ viděl Jílek.

Druhá polovina jeho rakouské výpravy sehrála o čtyři hodiny dříve další přátelák – s maďarským Paksem, jenž loni skončil ve své soutěži šestý.

Hanáci sice v Bad Blumau vedli v půli po dvou trefách Jakuba Matouška 2:0, jenže Maďaři v druhém partu během deseti minut hru vyrovnali a v 82. minutě překlopili vedení na svoji stranu.

„Nechtěli jsme hrát dvojzápas, ale takhle to vyšlo, původně jsme plánovali dva zápasy ve dvou dnech. Chceme intenzivní týdenní blok, abychom se mohli věnovat herním věcem a přibližovat to k sezonní práci,“ přibližoval Jílek.

„Myslím, že první poločas jsme byli jasně lepší. Korunovali jsme jej dvěma góly, díky nimž jsme vedli 2:0. Zásadní asi bylo zranění Florenta Poulola, který nám v průběhu poločasu vypadl ze sestavy,“ přemítal trenér.

Na jeho pozici se svými kolegy dosadil beka Ondřeje Zmrzlého. „Není to stoper, navíc má nějaké zdravotní problémy. Následně byla hra celé obranné čtverky velmi zranitelná a křehká. Soupeři jsme nechávali hodně volného prostoru, čehož dokázal využít. Prostřídal sestavu, přišla kvalita a my jsme byli potrestáni,“ kroutil hlavou Jílek. „Při třetí brance zaspal Tomáš Digaňa, který měl sebrat míč směřující za obranu. Za prohru si můžeme sami po našich chybách,“ kritizoval.

Generálka za rohem

Co do výsledků, působí příprava Olomouce zatím rozporuplně. Dvě výhry, čtyři prohry, jedna remíza. A zatímco před dvěma týdny byly výsledky zápasů druhořadé, teď už je potřeba pilovat poslední detaily.

„Včera měli kluci volno na regeneraci, myslím, že po tomto utkání bylo únavy dost. Teď máme pár dní na to, abychom pracovali na finální představě směrem k pátku nebo i sezoně, co se týče výběru hráčů do základní sestavy nebo taktických věcí,“ sdělil Jílek.

Právě v pátek má Sigma na programu poslední přátelský špíl před sezonou. Čeká ji další turecký vyzyvatel Sivasspor, jenž se v uplynulém ročníku umístil i nad Galatasaray.

Prověrka to bude jistě kvalitní, kvalitu ovšem do své hry potřebují promptně dostat i olomoučtí fotbalisté.

Liga začíná Sigmě už příští sobotu na Baníku.