Škoda, že jsme po našem gólu neudrželi koncentraci, litoval Jurečka

„Po zápase jsem uvažoval, že jsem dal za Slovácko zatím dva góly a pokaždé jsme prohráli 1:2. Vždy je přitom samozřejmě lepší, když ta trefa přinese týmu i nějaký bod,“ povzdechl si Jurečka po domácí prohře se Spartou. Minule se prosadil v červnové semifinálové odvetě nadstavbové skupiny o Evropu.

Také tentokrát se Slovácko případnou výhrou mohlo přiblížit bojům o poháry. Z osmého místa by tým poskočil na pátou příčku, navíc má k dobru odložené utkání v Ostravě.

Jurečka se trefil už ve 14. minutě, kdy se Kohút na pravé straně šikovným zaseknutím míče uvolnil ke křížnému centru, po Kadlecově hlavičce pak měl volný Jurečka před bránou snadnou pozici.

„Káca odvedl skvělou práci. Pro mě šlo o určitý automatismus, protože hráč z křídla musí zavírat prostor u tyčky,“ popsal Jurečka.

Souhrn 11. kola první fotbalové ligy

Už o dvě minuty později ale bylo všechno jinak. Vyrovnání sparťana Lukáše Juliše sice nejprve sudí neuznal pro předchozí ofsajd Ladislava Krejčího staršího, videorozhodčí ale verdikt vzápětí otočil.

„Škoda, že jsme po našem gólu neudrželi koncentraci a rychle jsme inkasovali. To nám ublížilo,“ štvalo Jurečku. „Říká se, že po vstřeleném gólu je potřeba přežít pětiminutovku. Ale my jsme v ní hloupě inkasovali po hrubých chybách. Nechali jsme si kopnout míč za obranu, neodclonili jsme to. Pak jsme dovolili hráči z křídla seběhnout pro míč. A na závěr byl před bránou volný Juliš,“ vyjmenoval sérii nedostatků při sparťanském vyrovnání slovácký kouč Martin Svědík. „Chtělo to udržet koncentraci a tuto branku nedostat.“

Sparťany rychlá reakce na nepříznivé skóre povzbudila, postupně pak přece jen získali ve hře určitou převahu.

„Kdybychom vedení udrželi do poločasu, musela by to Sparta otevřít ještě víc. Rychlé vyrovnání nás asi trošku srazilo a je naopak nakoplo,“ poznamenal domácí stoper Michal Kadlec.

Ve druhé půli měly šance oba týmy. Domácí Kliment pálil z otočky těsně vedle, volného Kalabišku u tyče zase vychytal sparťanský brankář. Na druhé straně už se hostující Karlsson radoval z vedoucí trefy, ale videorozhodčí ji neuznal pro předchozí faul. Stejný hráč si pak po průniku nepřišel na slováckého gólmana Bajzu.

Až v 84. minutě se po uvolnění ve vápně prosadil střelou k tyči hostující Pavelka, který si tak i druhý gól v dresu Sparty nechal pro svůj bývalý tým.

„Na druhou obdrženou branku už jsme nestačili reagovat, nedostali jsme se do nějakého tlaku. Byl to remízový zápas, ale rozhodovalo detailní řešení situací v šestnáctkách. Sparta v tom byla efektivní,“ uznal trenér Svědík.

Slovácko před vánoční pauzou čekají ještě tři utkání. Tím nejbližším je středeční duel v Brně, kdy se po jednozápasovém trestu za vyloučení zase do sestavy vrátí štítový záložník Vlastimil Daníček. Coby kapitán za něj zaskočil obránce Kadlec. „Bylo to zrovna proti Spartě, kde jsem dřív hrál, navíc v den mých narozenin. Sešlo se to hezky, cítil jsem i lehčí předzápasovou nervozitu. Jistě na to budu vzpomínat, jen je škoda, že to nebylo odměněno nějakým bodem,“ mrzelo Kadlece.