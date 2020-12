Pavelkovi souzené Slovácko. Dávám tady góly, jezdím jsem rád, říká sparťan

Sparta ze čtyř posledních ligových zápasů třikrát prohrála a Slavia se jí vzdálila na pět bodů. I proto to pro ni byl důležitý zápas.

„Začali jsme dobře, ale pak jsme inkasovali z první šance. To se nám stává často. Pak na nás ležela trochu deka, ale dobře jsme zareagovali. Ukázali jsme sílu. Asi to nebyl moc hezký fotbal,“ přemítal Pavelka.

Slovácko, to je jeho oblíbený soupeř i stadion.

Když mu bylo dvacet, za Slovácko začal sparťanský odchovanec hrát pravidelně ligu. O rok později dal na stadionu v Uherském Hradišti svůj první ligový gól ve sparťanském dresu. Později se tam prosadil i za Liberec.

A po osmi letech, kdy se do Sparty vrátil, tam Pavelka pro svůj tým zařídil tři body. „Už jsme to potřebovali, neměli jsme dobrou sérii, museli jsme to už zlomit.“

Zlomil to Pavelka. A také ukončil svou nepříznivou sérii ve Spartě.

Zažil první ligové vítězství po říjnovém návratu ze zahraničí. V Plzni porážka, s Budějovicemi porážka. V Teplicích, kde Sparta vyhrála, kvůli trestu za vyloučení nenastoupil. A minule v derby zase porážka.

Čekal dlouho. Také když skóroval, měl obrovskou radost. Sprintem běžel k lavičce, pak na něj naskákali spoluhráči.

„Běžel jsem za asistentem Šmardou, protože co jsem se vrátil, měl jsem skoro v každém zápase nějakou šanci, ale nepadalo mi to tam. A trenér říkal, že dneska už mi to tam prostě spadne,“ líčil devětadvacetiletý fotbalista.

Nenapadlo ho, že dosud svůj jediný ligový gól za Spartu dal právě na Slovácku. Bylo to v srpnu 2012, v úvodu otevřel skóre a Sparta nakonec vyhrála 4:1.

„Ale před zápasem jsem o tom přemýšlel. Byl jsem tady na hostování, dařilo se mi tu střelecky. Za Liberec jsem tu pak taky většinou gól dal. Takže tady dávám góly a budu sem jezdit rád,“ líčil do kamer klubové televize.

Prosadil se v soupeřově pokutovém území, přestože jeho úkolem bylo především bránit vlastní vápno. Kvůli velké marodce musel opět zaskočit na pozici stopera.

„Ještě jsem si nezvykl, chce to čas. Měli jsme tam postup problémy, takže musím zaskočit. Ale mám tam vedle sebe Ondru Čelůstku, on si mě diriguje.“