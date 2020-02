Sparta mu sebrala Šmardu, volbu nového asistenta nechce Svědík uspěchat

I díky tomu později Svědík a Kotal ve svých vlastních trenérských kariérách využili jako svého asistenta Šmardova syna Michala. Kotal jej měl u sebe při angažmá v Hradci Králové, Jablonci i Brně, Svědík následně v Jihlavě a ve Slovácku. Než mu jej v pondělí právě Kotal přetáhl do Sparty.

„Spolupracovali jsme spolu dva roky, předtím jsme se znali spíš ze hřiště, plus jsem já pracoval pod jeho tatínkem,“ připomíná Svědík.

Odchod jednoho ze členů úspěšného trenérského týmu těsně po začátku jara nikoho ve Slovácku nepotěšil.

„Moc jsem s ním nemluvil. Jen se mě zeptal, jestli ho pustím, což jsem udělal. On jinak hrozně spěchal do Prahy, aby mohli vést trénink,“ poznamenal Svědík. „Zkrátka chtěl jít a my jsme mu nechtěli bránit. Štěstí přeje připraveným. Rozhodl se jít nějakou cestou, tak ať je mu přáno. Samozřejmě mu přeju hodně štěstí.“

Na oficiálním snímku fotbalového Slovácka pro jarní část ligy, který vznikl zrovna v úterý, už Michal Šmarda chybí. Vedení klubu ještě bude jednat se Spartou o kompenzaci, jejíž součástí pravděpodobně bude příchod mladého záložníka Daniela Marečka, který už se Slováckem nějakou dobu trénuje.

Svědík zároveň řeší, jak Šmardu nahradí: „Zatím nijak, zvládneme to v současném složení. Nechci na to spěchat, vše si srovnám, možná i udělám seznam.“

K ruce má dalšího asistenta Jana Palinka, trenéra brankářů Luboše Přibyla, kondičního kouče Miroslava Mikšíčka a vypomoct může i manažer týmu Veliče Šumulikoski.

„Vzít někoho do týmu je citlivou záležitostí. Ne že bychom dělali nějaké výběrové řízení, ale ten člověk musí být v určité symbióze s realizačním týmem a i do mančaftu musí zapadnout. Já jsem pes, takže to musí být taky trošku klidnější člověk,“ usmál se Svědík.