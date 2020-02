Spartu povede Kotal. Inženýr ekonomie, cholerik a Hřebíkův parťák

Václav Kotal narozen 2. října 1952 v Náchodě Hráčská kariéra: Náchod (do 1972), Sparta Praha (1973-82), Hradec Králové (1983-87), Omonia Aradippu/Kypr (1987-88), Vitis/Rakousko (1988-93)

Trenérská kariéra: Kolín (1998-00), Jablonec (2000-01 asistent), Sparta Praha B (2001-03), Dynamo Moskva (2003-04 asistent), Sparta Praha B (2005-06), Kladno (2007-08 asistent), Plzeň (2008 asistent), Hradec Králové (2009-12), Jablonec (2012-13), Brno (2013-16), reprezentace ČR do 17 let (2017-18), Sparta Praha B (2019-20) Největší úspěchy: jako hráč 2x vítěz Čs. poháru (1976, 1980), jako trenér postup do nejvyšší soutěže 2010 Trenérská bilance v české lize: 169 zápasů, 62 výher, 40 remíz, 67 proher