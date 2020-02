Ať už někdo bouchne do stolu. Bývalí sparťané nástup Kotala vítají

Jílek po osmi měsících ve Spartě skončil, Kotal se místo něj posunul k áčku.

„Na podzim jsem béčko viděl a můžu vám říct, že z toho fotbalu jsem měl radost,“ říká Blažek, někdejší dlouholetá brankářská jednička Sparty.

„Trenér Kotal má zkušenosti, trénoval v klubech, kde měl složité podmínky a vždycky tam měl důstojné výsledky.“

Jaromír Blažek.

Nástup Kotala k áčku vítá i další bývalý reprezentant a sparťan Milan Fukal. „Zažil jsem ho v Hradci, je to sparťan, má ji pod kůží. Je to trenér, který tam může udělat pořádek,“ poznamenává Fukal.

„Myslím si, že Sparta potřebuje trenéra s přirozeným respektem, který mužstvo dokáže strhnout a hráči za ním půjdou. Sice u týmu nejsem, ale u bývalého trenéra mi to tak nepřišlo. Věřím, že pan Kotal může Spartu narovnat.“

Od posledního titulu v roce 2014 Sparta udělal devátou trenérskou změnu.

„Není to jen otázka trenéra. V klubu musí být někdo, kdo bouchne stolu a řekne, co a jak bude. Aby si hráči uvědomili, kde hrají, za koho hrají a jakou historii reprezentují,“ zdůrazňuje Fukal. „Může do toho stolu bouchnout Tomáš Rosický?“

Patnáct let klub nebyl v Lize mistrů, poslední tři roky nehrál ani základní skupinu Evropské ligy.

„Ta Liga mistrů je první velký problém. Síla klubu slábne, nejste tam a v Evropě to degraduje jméno,“ podotýká Fukal.

„Problémy jsou delší dobu, byly už před Stramaccionim (ten nastoupil v létě 2017). Dělají se rozhodnutí, která mi nepřijdou stoprocentní, ale spíš polovičatá. A Sparta se točí v kruhu. U Sparty pořád máte obavy, co přijde. A to není dobře.“

Milan Fukal.

Ústup z pozic je viditelný i na domácí scéně, kde i provinční kluby ztrácejí respekt a soupeřovi fanoušci Spartu dokonce litují, což je snad úplně nejhorší.

Proč největší a nejslavnější český klub dlouhodobě stagnuje?

„Říkám si, jak je možné, kam až to došlo. Nedokážu to říct v jedné větě. Myslím si, že to je soubor několika špatných rozhodnutích za poslední roky. Tím nejhorším bylo angažování Stramaccioniho, který měl volnou ruku a dělal si, co chtěl,“ přemítá Blažek.

„Tomáš Rosický jednou řekl, že bude trvat dva roky, než se Sparta vrátí na své historické pozice. Myslím si, že to bylo hodně optimistická předpověď. Zásadní je konečně vybrat toho správného trenéra a nechat ho pracovat,“ říká Blažek.

Václav Kotal se obraz Sparty pokusí vylepšit zatím během jara. Když uspěje, může dostat smlouvu na další rok.