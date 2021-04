Student dohání učitele. 298. derby přinese i souboj nejlepších trenérů

Zrovna trénoval Horní Měcholupy ve třetí lize. Outsidera z pražské periferie. Mohl jen snít o tom, že se jednou posune někam výš, ale cestu už hledal. Pomalu to bude deset let, co Jindřich Trpišovský, teď velebený kouč fotbalové Slavie, u televize hltal zápasy Plzně, která coby bezejmenný klub překvapovala Evropu.