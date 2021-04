Derby: stvrdí Slavia titul, zlomí Sparta zlou sérii, co ukáže omilostněný Sima?

Pět let a dvacet dnů uplynulo od posledního vítězství Sparty nad Slavií.

Pro historicky nejúspěšnější domácí klub je to mrzuté čekání.

Od 20. března 2016, kdy Sparta zvítězila 3:1 a udělala další krok ke svému 36. titulu, uhrála ve dvanácti derby jen šest bodů za remízy, šestkrát prohrála, naposledy loni v prosinci doma na Letné 0:3.

U toho Vrba ještě nebyl. Od chvíle, kdy v únoru Spartu převzal, vyhrála pět ze šesti ligových zápasů a zvládla osmifinále i čtvrtfinále českého poháru.

Slavia - Sparta V neděli od 18.30 hodin online

V ligové tabulce má Slavia čtrnáctibodový náskok, ale Sparta dvě utkání k dobru, byť obě těžká: v Jablonci a doma s Plzní. Po nedělním derby bude do konce sezony Slavii zbývat osm kol, Spartě o dvě víc.

Když vyhraje Slavia, je takřka jistě hotovo. Když Sparta přeruší sérii, kterou se nechlubí, zůstane ve hře. Pokud by pak vítězně zvládla i odložená utkání, měla by už jen pětibodovou ztrátu.

Slavia jde do derby mezi dvěma čtvrtfinálovými souboji Evropské ligy s Arsenalem. V pátek v poledne teprve odlétala z Londýna.

Náročný program Slavie může souboj odvěkých rivalů ovlivnit.

Jaké další otázky vyvstávají? Co se před derby řeší?

Slavia mezi Arsenalem. „Jsme zvyklí hrát čtvrtek, neděle. Sparta hrála ve středu pohár s Jabloncem, takže v tom je to pro oba stejné. V neděli to zvládneme. Jen škoda, že pak máme jen tři dny na přípravu na odvetu s Arsenalem. Máme to dobře rozehrané, máme šanci to dotáhnout,“ poznamenal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Síla Slavie. „Jsme si jí vědomi. Ale budeme se soustředit jen na naše výkony, jen na naši hru. To je všechno, co bych chtěl k derby říct,“ prohlásil sparťanský středopolař Ladislav Krejčí.

Ligová neporazitelnost Slavie trvá 37 zápasů. „Někdo jejich sérii musí ukončit. Doufejme, že to budeme my,“ přál si sparťanský kouč Pavel Vrba. „Slavia v české lize dominuje. My chceme tu její dominanci přerušit, ale taky víme, že to nebude hned.“

Stanciu, dřív sparťan, teď slávista. „Jednotlivé hráče neřeším, pro mě i pro celé mužstvo je zásadní si udržet formu z posledních dnů a předvádět tu naši hru,“ zdůraznil Krejčí.

Vrbovo první derby. „Chceme hrát fotbal, kterým se prezentujeme a který se nám daří. Jestli budeme úspěšní, uvidíme v neděli večer. Jak znám trenéra Trpišovského, tak taky bude chtít hrát aktivně,“ podotkl Vrba.

Sparťanská nálada po posledních úspěšných zápasech. „Víte, jak to v derby je, kolikrát ani nerozhoduje to, v jakém je kdo rozpoložení nebo jaké má k dispozici hráče. Je to úplně jiný zápas. Samozřejmě je fajn, že tam jedeme s tím, že víme, že se nám daří. Ty poslední zápasy jsme zvládali dobře,“ poznamenal sparťanský kapitán Bořek Dočkal.

„Teď to bude jen na nás, přenést to i do derby. Nejet jen bojovat, ale snažit se je porazit fotbalem. Samozřejmě se soubojům nevyhneme, ale věřím, že když dáme balon na zem a budeme se snažit hrát tak, jako v těch posledních zápasech, tak jsme schopni uspět,“ myslí si Dočkal.

Omilostněný slávista Sima. „Je to rozhodnutí fotbalové asociace. Proč to udělala, nevím. K takovým věcem se nevyjadřuju, nebudu to dělat ani teď. To po mně nechtějte,“ podotkl Vrba.

Senegalský útočník poslední derby rozhodl dvěma góly v prvním poločase. O jarní derby však měl přijít.

Za vyloučení v předchozím domácím ligovém utkání s Opavou dostal trest na dvě utkání, jak ukládá disciplinární řád Ligové fotbalové asociace (LFA). Jenže Odvolací komise FAČR po slávistické žádosti trest zmírnila na jeden.