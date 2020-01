Kemp nebude masakr jako dřív, míní Trpišovský. Řešil mladíky i odchody

Slávistický trenér se svými svěřenci odcestoval do španělské Marbelly v neděli po šesté hodině večer. Fotbalisty čeká jedenáct dní zaměřených převážně na kondici.

„Bude to takový zátěžový herně-kondiční kemp, většinou složený z dvoufázových tréninků: jeden je běžecký, druhý vyloženě herní,“ vysvětloval Trpišovský před odletem v rozhovoru pro klubovou televizi.

„Budeme mít skvělé podmínky a myslím, že to nebude takový masakr jako v minulosti, jedeme na víc dnů, máme o tři dny navíc, abychom toho ve Španělsku udělali víc,“ pochvaloval si. O čem ještě do kamery hovořil?



O možných odchodech Milana Škody s Josefem Hušbauerem:

„Kluci dostávají zajímavé nabídky, mají dohodu s vedením, nechceme jim v ničem bránit. Rozhodnutí je čistě na nich. Nejsou s námi proto, aby nabídky v klidu rozebrali. Jde pro ně o hodně zajímavé destinace a vzhledem k tomu, že nás na jaře čeká jen patnáct utkání, dostali od klubu svolení jednat. Bohužel to vyšlo na poslední chvíli, takže než aby to řešili po telefonu, necháváme je v Praze. Uvidíme, jak se to vyvine. Pokud to nedopadne, přiletí za námi.“

O odchodu Jakuba Hromady na hostování do Liberce:

„Už potřebujeme, aby nabral herní praxi. Slovan je pro něj ideální volba, odchází Oscar, tudíž se Kubovi uvolnilo místo. Skoro rok byl zraněný, my s ním ale hodně počítáme, takže by měl v Liberci dostat herní prostor. Věříme, že se nám pak v létě vrátí rozehraný, zdravý a zapadne do týmu lépe než v tuto chvíli – kádr je nabitý a čeká nás málo zápasů. Liberec si vybral sám.“

O nevyužité opci na Jakuba Horu:

„Kdybychom pokračovali v ostatních soutěžích, určitě by zůstal. Skvěle totiž splnil roli, kterou měl: skvěle trénoval, zapadl do týmu, přišel jako hráč připravený na to, kdyby se něco někomu stalo. Na jeho postech nebyli zranění, nebyly karetní tresty. Má taky zajímavou nabídku do zahraničí, akorát může jen tam, kde bude začínat soutěž. Domluvili jsme se, že pro něj bude lepší odejít a hrát. Případně se k němu můžeme vrátit v létě.

O návratu Jana Sýkory, který na podzim hostoval v Jablonci:

„Je to jeden z hráčů, s kterým jednají zahraniční kluby. I Jablonec o něj projevuje zájem, zatím to řeší sportovní ředitel Honza Nezmar. Připojil se, aby zase začal trénovat s námi a uvidíme. Buď se domluvíme s někým ze zahraničí, nebo bude mít takovou herní praxi, kdy bude lepší, aby zůstal. Nebo může někam na hostování.“

O pětici mladíků (Jan Sirotník, Daniel Kosek, Jakub Křišťan, Daniel Langhamer, Joao Felipe), kteří s áčkem absolvují soustředění:

„Vybrali jsme ty, kteří nás zaujali výkony, přístupem během podzimní části. Snažili jsme se zvolit hráče s perspektivou do budoucna, kteří už mají výkonnost. Druhým faktorem je to, aby zapadli na posty, které se nám případně uvolní, což je třeba případ Koska – je možnost, že Jarda Zelený půjde na hostování. Představa je taková, že kádr na jaro bude užší a budou se v něm pohybovat dva, tři, čtyři mladíci, kteří nás doplní v tréninku a budou hrát za béčko.“

O vánočním odpočinku:

„Tentokrát jsem pauzu strávil dobře, nebylo to tak hektické. Po dlouhé době jsem měl deset dnů úplného volna a čas sám na sebe. Jsem spokojený.“