Trpišovský: Spousta toho, co Baluta řekl, není pravda. Teď se může ukázat

Baluta po příchodu do Liberce kromě prvních dojmů o Slovanu hovořil také o tom, jak ve Slavii nepatřil mezi hlavní postavy mistrovského kádru.

Trpišovský o Balutovi: „Má možnost ukázat se v Liberci. Pokud se mu to povede, všichni budou šťastní. Do Slavie se může vrátit jako hotový hráč, nebo jako hráč, kterého můžeme dál zpeněžit. Určitě nejde o to, že bychom někomu chtěli křivdit.“

„Proč jsem nedostal šanci? Upřímně nevím, od listopadu bylo moje sebevědomí nízké, bylo to pro mě složité období, protože jsem nehrál. A nerozuměl jsem tomu. Čekal jsem na šanci a někdy jsem ani úplně nechápal koučův výběr sestavy,“ prohlásil pětadvacetiletý fotbalista.

Je pravdou, že Baluta zejména na jaře nedostal velkou minutáž. Zatímco do patnáctého kola zasáhl do každého ligového duelu a devětkrát to bylo v základní sestavě, od listopadu převážně střídal tribunu s lavičkou. A od první minuty nastoupil i s nadstavbou pětkrát.

„Zlepšoval jsem se, cítil se líp a líp. Každý den jsem se učil a učil, bojoval jsem o šanci. Nebylo to lehké i kvůli tomu, že Slavia byla moje první zahraniční angažmá. Chtěl bych Liberci poděkovat, dal mi velkou šanci,“ uvedl Baluta.

Rumunský ofenzivní záložník byl loni v létě chvíli nejdražší posilou v historii Slavie, která za něj dala téměř 70 milionů korun. Nedlouho na to jej v žebříčku překonal Peter Olaynika, který přišel za 83 milionů z Gentu.

Baluta má rychlé nohy, pozoruhodnou techniku, umí vypálit, má dobrý přehled o hře a v jeho repertoáru najdete i překvapivé řešení některých situací. Ve zkratce: dobře se na jeho hru dívá, ale tvořivý středopolař také často kazí. A hlavně - zatím se nenaučil po ztrátě balonu rychle přepínat do obranného módu.

Pro ilustraci - slávisté hráli v Čelákovicích přípravu s Českými Budějovicemi, Baluta nastoupil do druhé půle a byť oživil hru svou aktivitou, postupně se vytrácel. Po jedné ze ztrát se zapomněl a trenér Trpišovský, do té doby klidný, vystartoval ze střídačky: „Baluu, to není možný, ty už se zase vracíš pěšky!“

Ve Slavii se přitom hodně snažili, aby rumunský hráč do týmu zapadl. Aby se cítil komfortně, aby se co nejdřív sžil s kabinou i taktikou.

„Dostal od nás absolutní servis,“ řekl Trpišovský. „Možná si myslí, že mohl dostat větší prostor, ale my vše dělali s nejlepším svědomím, aby sezona byla úspěšná, což se nakonec podařilo,“ připomněl kouč zisk double a podivil se nad hráčovými slovy v médiích.

„Nemluvil jsem s ním přímo, je to jeho vyjádření a ani nevím, nakolik je autentické. Je takový, že řekl spoustu věcí jinak, než možná sám myslel,“ přemítal Trpišovský. „Spousta věcí, které tam padly, nejsou pravdivé, možná by vzal spoustu z toho zpátky.“

Trpišovský o Balutově minutáži: „Byl v situaci, že když tu šanci dostal, tak pro něj nebylo jednoduché, aby opravdu zahrál. Každý se potřebuje cítit dobře, odehrát několik zápasů po sobě a na jeho postu byli hráči, kteří byli v našich očích lepší než on.“

„Navíc si nemyslím, že měl Baluta úplně malou minutáž, byla tam spousta hráčů, kteří toho odehráli ještě méně a o šanci bojují dál nebo mluví jinak. Ve fotbale jsou vždycky ti vytížení, méně vytížení a ti nevytížení - a to i v nejúspěšnějších klubech na světě. A buď tu roli přijmou, nebo ne.“

Slávisté nicméně stáli o to, aby Baluta mohl nastupovat co nejčastěji, několikrát s ním probírali možnost hostování, doporučovali mu ho, aby nabral potřebnou herní praxi. A v závěru letního přestupního období konečně klapla dohoda s Libercem.

„Jeho odchod do Liberce je podle nás to nejlepší jak pro nás a pro něj, tak pro Liberec. Stáli o něj, stejně jako ostatní kluby. On se rozhodl pro Liberec,“ vysvětluje Trpišovský.

„Klub za něj vynaložil velké finanční prostředky, a to nejen za transfer, ale i na jeho plat a my všichni si přejeme, aby začal co nejrychleji předvádět to, co umí. Je v situaci, kdy potřebuje pravidelně hrát, v tom má pravdu, potřebuje cítit důvěru mužstva,“ dodal kouč Slavie.