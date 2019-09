Chci ukázat, kdo je Baluta, říká rumunská posila fotbalistů Liberce

Rumunský útočník Alexandru Baluta se chce U Nisy znovu odrazit vzhůru. „Chci ukázat, kdo je Baluta!“ říká odhodlaně.

Vloni v létě ho Slavia koupila z Craiovy za bezmála 70 milionů korun, což je na české poměry horentní suma. Baluta však za celý rok pevné místo v sestavě nenašel. V Liberci, který potřeboval posílit ofenzivu, by měl mít mnohem větší vytížení. „Viděl jsem několik zápasů Liberce, jeho kvalitu, nasazení a agresivitu hráčů. Takové hráče kolem sebe potřebuji a oni zase potřebují mě. Doufám, že si navzájem pomůžeme,“ prohlásil fotbalista, který v pátek oslaví 26. narozeniny.

Rozhodování o příchodu do Liberce mu usnadnil i bývalý spoluhráč z rumunského týmu Renato Kelič, který strávil v Liberci pět a půl roku. „Mluvil o klubu velmi hezky. Všichni fotbalisté, s kterými jsem se bavil, mi radili, ať jdu do Liberce, že je tu skvělé přátelské prostředí,“ tvrdí Baluta. „Volal mi jak kouč Pavel Hoftych, tak i sportovní ředitel Zdeněk Koukal. Oba mi řekli, že by mě tady chtěli, protože mě znají.“

V Craiově, kterou v sezoně 2017/18 dovedl jako kapitán ke třetímu místu v rumunské lize a k vítězství v poháru, měl výsadní postavení hvězdy. Byl členem mládežnických reprezentací své země a čtyři starty si připsal i za tu seniorskou.

Ve Slavii byl však jen jedním z mnoha kvalitních hráčů. Na hřiště se nedostal tak často, jak by si přál, a těžce to nesl. Vypadl i z národního týmu. „Bylo to pro mě složité období,“ přiznává ofenzivní záložník či útočník. „Od listopadu bylo moje sebevědomí nízké, protože jsem nehrál. Nerozuměl jsem tomu, i když jsem se zlepšoval, každý den jsem se učil. Ale teď se cítím líp, sebevědomí se mi vrátilo a věřím, že odteď to už bude dobré.“

V Liberci dostane určitě velký prostor, aby prokázal své kvality. „Podobný typ fotbalisty nám v kádru chyběl. Měl by nám pomoct s ofenzivní činností, která nás zatím trápila,“ plánuje kouč aktuálně jedenáctého týmu české ligy Pavel Hoftych.

„Důležité je, abych dokázal sám sobě, že jsem dobrý hráč. Chci hrát více zápasů a ukázat svoji kvalitu na hřišti. Musím zapomenout na dobu ve Slavii, i když samozřejmě byly i pěkné momenty. Vyhrál jsem ligu, český pohár i superpohár,“ připomíná Alexandru Baluta.

V Liberci už má za sebou několik tréninků a v sobotu by neměl chybět v sestavě pro domácí zápas s Teplicemi. „Budu se snažit týmu co nejvíce pomoci. Protože nejdůležitější je právě tým, ne hráči. Jsem si jistý, že postoupíme do skupiny o titul. Tomuhle týmu věřím,“ říká Baluta.