Loučení bez potlesku. Slavii opouští Baluta, na tři roky podepsal v Maďarsku

15:37 , aktualizováno 15:37

Chvíli to byl nejdražší fotbalista, který kdy do Slavie přišel. Alexandru Baluta ale v Praze příliš neohromil. Nehrál tak často, jak by si představoval, po roce odešel na hostování do Liberce. A nyní kádr mistra nadobro opouští, jeho novým působištěm je maďarský tým Puskás Akadémia.