V Edenu debutoval, teď si tam Fendrich může posunout rekord

Na hřišti nejlepšího českého mužstva posledních let se totiž za pomoci svých spoluhráčů bude pokoušet nejen natáhnout aktuální sérii svého týmu, která čítá tři výhry za sebou, ale také posunout své ligové bezgólové maximum.

Hradec s Fendrichem v brance do Edenu vyrazí po třech výhrách, při nichž nedostal ani jedinou branku, čímž si gólman vyrovnal své osobní maximum. Tři ligová utkání bez obdržené branky znamenají vyrovnání jeho dosud nejlepšího počinu v kariéře, povedlo se mu to v barvách Opavy před necelými dvěma lety.

„Prodloužit tuto sérii právě v Edenu je asi nejtěžší možná varianta, zároveň ale velká výzva,“ říká před zápasem Hradce se Slavií Fendrich, jenž do týmu nováčka přišel před touto sezonou a v ligových zápasech do jeho branky zatím nikoho nepustil.

Není trochu škoda, že po této sérii jedete právě na Slavii?

Ale jedeme tam v nejlepším možném rozpoložení. Třikrát za sebou jsme vyhráli, nedostali jsme gól.

Takže se dá říct, že tam můžete nastoupit v klidu?

To určitě ne, posledními výsledky se nechceme nechat uchlácholit. Chceme pokračovat v tom, co nám přineslo úspěchy v těch vítězných zápasech. Může nám k tomu pomoct stejně kvalitní práce.

Vám se to v kariéře s pražskou Slavií v ligových zápasech ještě nepovedlo.

Zato jsem v Edenu chytal svůj první ligový zápas a na to se nezapomíná.

I proto, že to pro Opavu tehdy dlouho nevypadalo beznadějně?

Souhlasím. V prvním poločase to sice byl kolotoč, ale pak to bylo 1:2, za tohoto stavu jsme měli šance na vyrovnání a třetí gól jsme dostali až v závěru.

Co pro vás jako brankáře výzva v podobě pražské Slavie obnáší?

Především to, že má ohromnou ofenzivní sílu, s tím se musíme popasovat.

Na koho si budete dávat největší pozor? Třeba na přímé kopy Stancia, který navíc dal v týdnu tři góly v poháru?

Určitě si všechno před utkáním rozebereme a pak už bude záležet na tom, jak se na hřišti vyrovnáme s konkrétní situací. Stanciu je opravdu nebezpečný, ale Slavia má individualit mnohem víc, takže jednu těžko vybírat.

Na druhé straně má Slavia problémy se složením obrany, několik opor má zraněných a hlavně její střed dávají trenéři těžko dohromady. Výhoda?

Může být v tom, že chybí několik nejzkušenějších, jako třeba Kúdela, nějaké díry tam opravdu mají, ale kádr má hodně široký. Bude záležet, jak se prosadíme svým pojetím hry. Věřím, že je potrápíme.

Nedávno jste podobnou výzvu absolvovali na Letné proti Spartě, kde jste dlouho nehráli špatně, ale po přestávce dostali čtyři góly a vysoko prohráli. Velké varování?

Tohle určitě nechceme opakovat. Dlouho jsme nehráli špatně, pak jsme ale dostali gól a hra se nám rozpadla pod rukama, výsledek možná neodpovídal průběhu zápasu. Chceme být lepší, vyvarovat se toho, co se nám na Letné stalo. Na druhé straně to byl jediný zápas, ve kterém jsme zatím dostali víc než jeden gól.

Do Hradce jste přišel před sezonou na poslední chvíli. Jak jste zvažoval, zda jít k nováčkovi soutěže?

Je pravda, že už jsem s něčím takovým ani moc nepočítal a spíše jsem řešil zahraničí. Pak se ozval právě Hradec a já jsem to nebral jako risk jít k nováčkovi, ale jako výzvu, ve které si můžeme pomoct navzájem.

Hradeckého brankáře Viléma Fendricha napadá zkušený hráč Slovácka Milan Petržela.

Dosud se to podle všeho daří.

Určitě ano. Snažím se vrátit Hradci důvěru a podle mě k tomu zatím máme slušně nakročeno.

Co by to podle vás na Slavii potvrdilo?

Dobrá hra a případný bodový zisk, což by muselo přijít najednou. Bylo by to skvělé, zvlášť když se podíváte, jakou sérii neporazitelnosti Slavia drží, to nemá obdoby.