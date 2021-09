Deset let nezažité! Zůstat ale pokorní, opakují si u hradeckého nováčka

„Jsme za to rádi, ale stále chceme jít dál s pokorou, stejně jako s tím, aby nás dál zdobila bojovnost a výborná organizace hry,“ řekl po triumfu v derby hradecký obránce Jan Král, jenž svým krásným gólem otevřel v prestižním zápase skóre.

Hradec se shodnými výhrami 1:0 nad Plzní a v Českých Budějovicích a páteční 2:0 nad Pardubicemi posunul mezi mužstva, která se hřejí v klidném středu tabulky, což mu do dalších kol dává přece jen trochu nováčkovského klidu.

Hlavní úkol pro následující týdny? „Ještě jsme nic nevyhráli a nedokázali. Bodů sice máme dost, i když se dalo vytěžit víc, ale stále je to začátek soutěže,“ řekl k současné situaci nováčka Daniel Vašulín, střelec druhé branky Hradce v derby. Jak pro Krále, tak pro Vašulína to byl druhý gól v této prvoligové sezoně, čímž vévodí klubové střelecké tabulce.

Hradci se podařilo vyhrát tři zápasy za sebou naposledy v jarní části ročníku 2010/2011. Tehdy také nováček mezi elitou tuto sérii natáhl dokonce na čtyři výhry, ta letošní je pro změnu rekordní tím, že Hradec v těchto zápasech nedostal ani jeden gól.

„Tohle je pro mě jako obránce nejvíc,“ netají Král, jenž se do základní sestavy dostal právě před utkáním s Plzní, v němž Hradec svoji současnou šňůru úspěchů začal navazovat. „Pro nás to je velký doping a sebedůvěra. Kluci se definitivně přesvědčili, že to jde,“ poznamenal k tomu kouč Hradce Miroslav Koubek, „věřím, že zůstaneme dál pokorní, jedeme na Slavii, máme doma Jablonec.“

Pokud by si Hradečtí ke svým současným úspěchům připsali i výhru 2:0 v pohárovém MOL Cupu na hřišti divizní Březové, která se vešla mezi ligové triumfy nad Plzní a v Českých Budějovicích, už by deset let starou sérii minimálně vyrovnali. Hlavně tím vším ale dali zapomenout na těžké čekání na první výhru sezony. „Chybělo nám tehdy dát druhý gól. Zápasy, které jsme odehráli, byli z naší strany s výjimkou Slovácka kvalitní, ale jeden gól je málo,“ připomněl útočník.

„Body z prvních tří remíz nám chybějí, ale už je to historie. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že po utkání s Pardubicemi budeme mít dvanáct bodů, bral bych to,“ uvedl kouč Koubek, jehož tým před víkendovou cestou do pražského Edenu ještě čeká středeční duel 3. kola MOL Cupu v Zápech.