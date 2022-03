O břevno, o tyč. Jak Navrátil po kritice zvedá fotbalovou Olomouc

Pro jednatřicetiletého olomouckého odchovance, který se vrátil na Andrův stadion v zimě ze Slovácka po šesti letech, je to nejlepší období v sezoně. Až do Karviné byl střelecky na nule. Od trenéra Václava Jílka i novinářů slyšel kritiku. Že se od něj očekává víc než jen stoprocentní přístup a poctivě naběhané kilometry. Že musí být i rozdílovým hráčem. Jak vidno, vzal si to k srdci.

„Říkal jsem mu to hned po zápase, že ke kritice budu muset přistupovat víc,“ usmíval se Jílek. „To nebyla otázka jen slov, ale ty věci jsme si ukázali. Honza ještě může být lepší. Má velmi dobrý fyzický fond. Umí si najít šanci a je v ní relativně klidný. Chválím jej za pohotovost, ale mohl přidat další gól. Dvakrát se tam ještě nedotáhl, když míč proletěl malým vápnem. V těchto pozicích chceme být.“

Navrátil se s čísly pere celou kariéru, za kanonýra nikdy neplatil.

Proměnu posledních dní sigmáci tuze vítají. „Pochválíme ho. Už jsme si z­ něj dělali srandu. Chce nám pomoct a tohle hrozně pomůže i­ jemu,“ podotkl spoluhráč Tomáš Zahradníček, který s Navrátilem hrával už před jeho odchodem. „Není v kabině zrovna slyšet, ale už je z ­něj zkušený borec a když něco řekne, tak všichni poslouchají.“

I na gólech Navrátila je patrné, že Sigma má po čase také kus štěstí.

Míč se od břevna či tyče odrazil tam, kam bylo třeba. Hanáci tak vyhráli, byť nepředvedli dobrý fotbal.

Dá se konstatovat, že podruhé odehráli horší zápas, než třeba s Baníkem, Teplicemi nebo Bohemians, kdy ovšem brali jen dva body.

„Souhlasím,“ kývl Jílek. „Z pohledu logiky snad není možné, aby se balony pořád odrážely od nás. Štěstíčko se k nám naklonilo, ale nechtěl bych to za to schovávat. Musíme být do vápna daleko hladovější. Být tam ve větším počtu. Pak nemusíme mluvit o štěstí.“

Zahradníček doplnil: „I když to nebyl bůhvíjaký výkon, bereme tři body. Hru budeme muset zlepšit.“

Modrým patřil začátek. Zato druhou půli, když se zranil středopolař Breite, jenž zastavoval útoky soupeře už v zárodku, se domácí k výhře protrápili. Dopředu už nehráli a dvakrát si po střelách Frýdka z hranice vápna zhluboka vydechli.

První výborně vyrazil brankář Macík a druhá v poslední minutě po teči skončila nad břevnem. Závěr byla velká olomoucká křeč. Macík tahal sekundy tak ostudně, až dostal žlutou kartu za zdržování. Další pak v závěru obdržel i výborný kapitán Beneš. Žlutou si v nastavení vykoledovali také Vepřek s Jílkem, jenž horlivě ukazoval na stopky.

„Cenné tři body,“ ulevil si. „První poločas byl od nás výrazně lepší než druhý. Liberec má úvody pasivnější, chtěli jsme z toho vytěžit tlak a branku, to se podařilo.“

Ani Liberec toho po výhrách nad Pardubicemi a Slavii neukázal mnoho. Přímá bitva na nerovném trávníku povedené akce téměř nenabídla. Jen výjimečně. „Druhý poločas jsme byli pasivní,“ štvalo Jílka. „Hráli jsme defenzivněji.“

Zahradníček dodal: „Do 30. minuty jsme byli lepším týmem, pak jsme nechali převzít Liberec kontrolu a strachovali se o výsledek. Jako už několikátou sezonu.“

Sigma však bodovala počtvrté v řadě a posunula se na sedmé místo o skóre před Slovan, jenž prohrál po pěti kolech. „V našich silách bylo tady bodovat, ale to bychom museli hrát od první minuty. Nebral jsem zápas jako boj o šesté místo. Naším primárním cílem je stále uniknout skupině o záchranu,“ řekl kouč hostů Luboš Kozel.

Sigma rázem ztrácí na šestou příčku, kam poskočil Hradec Králové, jediný bod. Ovšem pořád se musí otáčet i­ za sebe; od záchranářské skupiny ji dělí jen pět bodů.

„Máme teď bodový polštář, který by nám měl dát klid do závěrečných čtyř kol. Naší ambicí je se porvat o šesté místo,“ velí Jílek. „Je to lepší. Nevím, kdy jsme naposledy vyhráli dva zápasy v ­řadě. Stačí to k tomu, že tabulka vypadá úplně jinak. Můžeme se po repre pauze chystat na poslední fázi sezony,“ těší Zahradníčka.