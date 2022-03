Fotbalisté Olomouce bez smlouvy: zůstane Beneš? Kam míří Hála?

A poctivým výkonem pomohl k domácímu vydřenému vítězství 1:0. „Měl jsem slušnou přípravu, ale na Maltě mě zabrzdilo zranění, což mi moc nehrálo do karet. Poslední týdny se cítím dobře. Jsem rád, že jsem se do sestavy dostal. Musím v tom pokračovat dál,“ zdůrazní. Sigma vyhrála podruhé v řadě a do elitní šestky jí schází bod.

Také záložník, jenž pamatuje pod Jílkem čtyři roky staré zápasy kvalifikace Evropské ligy se Sevillou, patří mezi početnou skupinu sigmáků, kterým doběhne kontrakt po sezoně. Jaká je nejen jeho situace?

Tomáš Zahradníček (28 roků)

Dlouholetá stálice na pravém křídle Sigmy už nemá pevnou pozici. Ze 26 zápasů desetkrát hrál od začátku, do dalších jedenácti naskočil. Nepřipsal si žádný gól, na pět přihrál. Je patrné, že podobně jako to před ním učinili kumpáni ze zálohy Plšek, Kalvach, Falta či Houska, také „Zahry“ potřebuje změnit prostředí, což se jeví jako nejpravděpodobnější varianta.

„Nezavírám žádné dveře. Představu mám, ale život funguje tak, že nikdo neví, co přinese. Uvidíme, kam se to teď další týdny bude ubírat,“ podotkl. V lize by jako prověřený borec s ladným sprintem štaci získal. Zahradníčkovou největší slabinou jsou však souboje, není to válečník do nepohody.

Vít Beneš (33)

Správný lídr. S vynikajícím Václavem Jemelkou vytvořili na jaře silnou stoperskou dvojici, a zatímco mladšího reprezentanta uslyšíte dirigovat spoluhráče před sebou výjimečně, Beneš pusu nezavře. Sice už není rychlý, ale s dynamickým Jemelkou to funguje.

Adam Hložek ze Sparty přebírá balon, stíhá ho olomoucký Vít Beneš.

Oba mají dobrou rozehrávku a Beneš je v soubojích jako skála. Vyšplhá se do vzduchu, odehraje míč, upraví si chránič zubů, podiriguje mančaft a vyhlíží další souboj. Ptáte se, jak to, že ještě nemá podepsáno? V Sigmě je čtvrtou sezonu a hodně toho promarodil. I proto sportovní manažer Ladislav Minář opatrně vyčkává.

Podle informací MF DNES jednání probíhají, ale zádrhel mohou být finanční podmínky, které by Minář rád o něco snížil. Další variantou pro Beneše je Brno mířící do ligy anebo rodné Ústí nad Labem.

Roman Hubník (37)

Nejstarší hráč týmu s nejkrásnější kariérou si návrat do Olomouce z Plzně, kde hrál Ligu mistrů a jako kapitán pomohl ke třem titulům, představoval jinak. Také někdejšího reprezentačního obránce trápí zranění. Minule proti Liberci naskočil na posledních čtrnáct minut a byl to pro něj vůbec první jarní start, celkově v sezoně jedenáctý.

V lize jubilejní třístý, takže Hubník patří do Klubu ligových legend.

Sám ještě nemá rozhodnuté, jestli bude chtít hrát i další sezonu, nebo bohatou kariéru bývalý zadák Herthy Berlín ukončí. Sigmě by se mohl hodit jako mentor i ve druhé lize, pokud do ní B-tým postoupí.

Olomoucký veterán Michal Vepřek se raduje ze vstřelení gólu, za ním jeho spoluhráč Vít Beneš.

Michal Vepřek (36)

Olomoucká legenda proti Liberci naskočila stejně jako Hubník až do závěru hlídat vedení. Pro řízného levého beka to byl 240. zápas v lize za Sigmu, čímž v klubových tabulkách předskočil na čtvrtém místě Radima Kučeru. Spolehlivý a věrný odchovanec si dál drží ligovou výkonnost, což potvrzuje pokaždé, když nastoupí.

I proto hůř nese malou vytíženost a především nejistotu. Sigma se rozhodla sázet na perspektivnějšího Zmrzlého, který ještě herním myšlením a rozehrávkou mazáka nepřevyšuje. Pro Jílka je Vepřek dobrou alternativou i na pozici levého stopera. Zatím to však nevypadá, že by dostal další smlouvu. Zájem o něj byl také v Karviné či Brně. Variantou je i Prostějov. Do Čech se už Vepřekovi tahat nechce, to spíš profikariéru zabalí a vrátí se do Šumperka hrát a trénovat.

Lukáš Greššák (33)

Slovenský defenzivní záložník na sebe upozornil na zimním turnaji na Maltě, kde kromě práce dozadu ukázal i výbornou výstavbu hry. Takovou šestku by Sigma brala hned. Jenže v lize tuhle tvář spíš schovává, navíc jej přibrzdil covid i zranění. Jednání o nové smlouvě by měla probíhat. Má důvěru trenérů.

Martin Hála (30)

Ve čtvrtek oslavil třicetiny. Jako marod. Zranění achilovky jej vyřadilo od listopadu. Velká škoda, protože hrál životní sezonu, v jejímž úvodu se blýskl šesti góly. V koncovce je drobné křídlo klidné a přesné. Navíc si umí od lajny výborně seběhnout za stopery. Podobně jako Zahradníček však také coby další odchovanec Sigmy už potřebuje změnu. Podle informací Sportu by měl odejít do Bohemians Praha. Náhlé uzdravení a návrat do sestavy modrých se proto už příliš neočekává.

Olomoucký Pablo González se snaží projít s míčem mezi Dejanem Boljevičem (vpravo) a Lukášem Marečkem z Teplic.

Pablo González (28)

Šikovný španělský záložník, tvůrce hry, nabídku dostal, ale s klubem se nedohodl na podmínkách a odejde. Jílek s ním počítá do konce sezony, teď vypadl kvůli zranění.

Jakub Yunis (26)

V pátek slaví 26. narozeniny a jistě si přeje pevné zdraví. Vrací se po operaci předního zkříženého vazu v koleni. Už je to rok, na zápas v sezoně čeká. Trénuje naplno, i v posilovně. Je samý sval. Vzhledem k věku se třeba dočká i kontraktu, i když hrot Sigmu nepálí. Jednička je momentálně Chytil, dvojka Růsek, trojka Vaněček...´