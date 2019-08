Olomoucký kouč Látal řeší trable s marodkou. Chystáme si mladíky, říká

Dlouhodobě marodí křídelník Tomáš Zahradníček. Po artroskopii kolena je pravý obránce Martin Sladký. A den před zápasem se omluvili také záložníci Lukáš Greššák s Jiřím Texlem.



„Proto si tolik vítězství cením, byť vím, že jsme nehráli dobře,“ hodnotil vydřený triumf 2:0 bez příkras kouč, který během utkání několikrát změnil rozestavení. Neustále reagoval na vývoj a pak si mohl oddechnout. Po sedmi kolech uhráli sigmáci třetí výhru a deset bodů.

Starostí jste měl dost.

Potkaly nás před zápasem velké problémy. Vypadlo pět hráčů. Na lavce bylo pět hráčů skoro ze školky. Mužstvo získalo tři body, které jsou velice cenné. Potřebovali jsme je pro psychiku. Plusem je, že se podařilo zapracovat do sestavy další mladé hráče. Budeme je postupně zařazovat. Zlatohlávek nastoupil poprvé. S tím jsme spokojení.

Jaký je stav marodů?

Texla chytla záda, byl na kapačkách. Přišel den před zápasem, že nemůže. Greššák chytil nějakou infekci, den před zápasem se nemohl postavit ani na nohy. Milanu Kerbrovi se po operaci znovu zablokovala záda. Sladký je po operaci kolena. Se Zahradníčkem jsem měl plán, že by mohl přijít na deset minut, ale ještě se necítil. Nebyl nachystaný do zápasu, takže jsme ho nebrali ani na lavku.

Naopak po roce od zranění kolena nastoupil křídelník Martin Hála. A odvděčil se vám gólem.

Hála potvrdil, že je zkušený hráč. Odvedl velice dobrý výkon. Dlouho nehrál. Stihl odehrát jen dva zápasy za B-tým, ty zvládl dobře, tak jsme se rozhodli, že ho tam dáme. Výkon okořenil ještě brankou, takže s ním velká spokojenost.

A s mladíkem Zmrzlým, který hrál poprvé od začátku?

Odvedl dobrý výkon, ale je na něm vidět, že byl ještě nervózní. Nasazení mladých kluků v domácím prostředí je pro ně velice těžké na psychiku, těžko se s tím vyrovnávají. Zmrzka nezklamal, ale lepší zápas odehrál v Liberci. Chceme s mladými pracovat tak, abychom si je chystali do budoucna do základu.

Proč jste záhy Zmrzlého přesunul ze středu zálohy doleva?

Přešli jsme na tři beky, chtěli jsme obranu předsunout. Měli jsme problémy ve středu hřiště, chtěli jsme ho zesílit. Zmrzlý s Hálou šli na halfbeky a střed byl ve čtverce Pilař, Falta, Houska, Plšek. Propadávali jsme, neměli jsme odražené balony, tak jsme dohrávali zbytek první půle a začátek druhé.

Rozestavení 3-5-2 si musí tým ještě osvojit?

Pořád se s klukama o tom bavíme. Mají radši zažitý systém se čtyřmi obránci. Dostáváme se do toho, ale 3-5-2 nám bude ještě chvíli trvat. Budeme se k tomu vracet. Chceme to mít taky zažité, že když to nepůjde na čtyři, dáme to na tři, aby soupeř musel reagovat. Hráli jsme na Bohemce, nastoupila na tři, druhý přešla na čtyři a otočila tím utkání. Tohle chci také do kluků dostat, ale žádné věci nejdou hned.

Teplice vám zatápěly i v deseti. Přičítáte to rozpoložení týmu po dvou nezvládnutých závěrech?

Je to těmi dvěma předchozími zápasy. Kluci dobře vědí, že jsme je neztratili kondicí, ale tím, že se začali bát o výsledek. Hlavně na Bohemce. My jsme se nedostali pod tlak, udělali jsme dvě hrubé chyby. Jemelka zbytečně skluzuje před šestnáctkou a dostanete ze standardky gól. To není, že vás přehráli. Mužstvo nabádám: Když vstřelíte branku, vydržte pět deset minut, to jsou nejdůležitější momenty. My na Bohemce uděláme banální chybu a pak jsme se sesypali úplně.

Což se mohlo opakovat. Teplice měly dobré šance.

Měly. V poločase jsem kluky nabádal, ať necouvneme. Proto jsme nechali začátek druhé půle na tři obránce, protože nám se v tříobráncovém systému lépe presuje. Měli jsme dva útočníky Yunise s Pilařem, kteří mohou vystoupit na stopery, doplňuje to Falta. Na Bohemce jsme couvli a soupeř nás pak přehrával. Chyby byly i teď. První poločas jsme nehráli dobře, ale Falta mohl vyřešit dvě tři situace lépe a mohli jsme jít do zakončení. Ale vyhráli jsme a můžeme se v klidu připravit na pohár a na Spartu.

Pomohlo vám video. Nejdřív odvolalo vyrovnávající gól Teplic a pak vedlo k vyloučení soupeře.

Je to pro nás takový dárek. Měli jsme ho už na Bohemce. Penalta pro nás možná nebyla, když to pak hodnotili. Nevyužili jsme to. Teď jsme s Teplicemi dárek dostali znovu a využili ho. Ruka tam byla. Kluci to viděli, křičel jsem to na rozhodčího. Ale předcházela tomu chyba Pilaře, který jednoduchý dlouhý míč – to je pro žáky – podskočí. Tohle jsou chyby, kterých se vždycky dopustíme, a pak za ně platíme.

Na gól stále čeká útočník Yunis. Je na něm znát už křeč?

Než jsem šel do kabiny určit sestavu, kterou jsme skládali do poslední chvíle, nevěděl jsem, jestli postavit Nešpora, nebo Yunise. Mám Tandira, ale ještě nehrál utkání, neviděl jsem ho osobně v zápase. Je těžké nasadit v takovém zápase, který potřebujete vyhrát, hráče, kterého jsem neviděl.

Zato záložník Plšek se trefil počtvrté. Zase pookřál?

To mě těší. Plšek je výjimečný hráč. Neměli jsme ale šestku. Chyběl Greššák, potom jsme Zmrzlého posunuli na levého polohalfa a museli jsme Plška bohužel stáhnout na šestku. Neříkám, že se tam necítí, má dobrou rozehrávku, ale víc je nám platný pod hrotem, kde dal v úvodu gól. Umí si tu situaci najít, rozhodnout zápas.

Po zranění už byl připravený brankář Buchta, ale Reichl vás znovu podržel. Je jedničkou?

To nemůžu říct. Buchtič byl poprvé na lavce. Máme teď pohár, můžeme ho nasadit. Já jsem s Milošem mluvil, řekl jsem mu, že šanci dostane, ale teď je taková situace, že Reichy se chytil a já ho jako trenér nemůžu zničehonic vyndat ze sestavy. Miloš mě musí pochopit, vím, že tady byl tři roky jednička, ale je taková situace, že si musí na šanci počkat. Tím neříkám, že Reichla vyvalíme při první chybě.

Co sedm kol ukázalo o týmu?

To si nechám pro sebe. Ale mohli jsme mít víc bodů, kdybychom nedělali individuální chyby. Mít o dva body víc, je to dobré, o čtyři vynikající. Doufám, že tohle vítězství mužstvo nakopne, po psychické stránce je to strašně důležité. Všechno je o hlavách.