Pan Koncovka zase ožil. Jakub Plšek táhne na startu ofenzivu Sigmy

„Byla tam série odrazů, pak jsem se zkusil otočit, viděl jsem, že je místo na zadní tyči, tak jsem to tam šoupl.“

V sedmi kolech to tam šoupl už počtvrté. Na záložníka solidní vizitka. Start sezony ho zastihl ve střelecké formě. Od pětadvacetiletého vytáhlého odchovance se však branky očekávají hlavně. Podle čísel se značně odvíjí i jeho hodnocení přínosu týmu.



Sám si na sebe upletl tento bič.

Když se Sigma před třemi roky vracela do ligy, vystřílel jí postup osmnácti zásahy. Následně v nejvyšší soutěži jedenácti góly pomohl do předkola Evropské ligy.

Jakub Plšek 4 góly v úvodních sedmi kolech první ligy stihl nasázet Plšek, dva z penalt. 34 gólů vstřelil záložník za poslední tři sezony. Z toho 18 ještě ve druhé lize. 103 utkání odehrál v první lize, všechna za Sigmu. V nejvyšší soutěži dal 23 gólů.

Jeho klid v zakončení udivoval.

I Spartu, Slavii či Plzeň, avšak zvolily si nakonec jiné posily a jako by to na něj v minulém ročníku částečně dopadlo: skóroval jen pětkrát, trápil se herně i v koncovce.

Co stihl za třicet zápasů, má teď téměř po sedmi. „A tak dá se na tom stavět. Ale ještě je co zlepšovat,“ povídá Plšek.

Dvakrát s přehledem proměnil penaltu, leč body z toho proti Plzni ani Bohemians nebyly. Zato v Liberci trefil vítězství pohotovou volejí levačkou ve skluzu. A vítězný zásah si připsal i naposledy s Teplicemi.

Byla to úleva, neboť Sigma znovu nehrála dobře. „Ubojované tři body,“ oddechl si po výhře 2:0. „Minulé domácí utkání taky vedeme 1:0, taky to stálo za nic, ztratili jsme dva body. Předchozí kolo na Bohemce vedeme 2:0, zápas ztratíme. Teď jsme po gólu zase přestali hrát, od vyrovnání nás zachránilo video,“ připomíná teplickou trefu, které předcházelo zpracování rukou.

„Poločas jsme nějak přetrpěli, stálo to z naší strany za prd. Ale druhý poločas přišlo zlepšení, korunovali jsme to gólem a červená karta rozhodla, že už je po utkání.“

Ovšem ani v přesilovce dlouhé téměř celý druhý poločas nekontrolovala Olomouc vývoj. O výsledek se bála. „Asi jsme měli v hlavách, že jsme poslední dvě utkání nezvládli. Pak se přidají lidé, začnou pískat. Není to ono. Druhý gól to zlomil. Sice to ještě nebylo optimální, ale dostali jsme se konečně na balon, dali jsme si pár přihrávek po sobě, už to nebyla taková křápaná. Ke konci se na to dalo trošku dívat,“ domnívá se Plšek.

Realita však byla taková, že teplický záložník Žitný měl v oslabení tři dobré šance, ve všech vyhořel na brankáři Reichlovi. „Musíme poděkovat Reichymu, podržel nás, zachytal výborně. Byl to jeho zápas. Musíme to zlepšit. Není možné, aby si tady soupeř vypracoval tolik šancí,“ bědoval Plšek.

Také od něj se čeká větší výstavba hry, ale když bude nadále ukazovat mimořádný um v koncovce, ledasco se dá přehlédnout. Očividně pod novým trenérem Látalem pookřál. „To mě těší. Plšek je výjimečný hráč,“ chválí oporu kouč.

Po časté kritice z předchozího ročníku se to Plškovi musí poslouchat obzvlášť dobře. „Samozřejmě,“ přikývne, „ale celkově dostalo mužstvo nový impulz, nejen já. Makáme a chceme ukázat, že na to máme. A nějak ta koncovka vychází na mě. Musí se ovšem zapojit i ostatní, abychom dávali víc gólů.“

Pravda, sám obstaral polovinu olomouckých branek v sezoně, což aktuálně stačí na deváté místo.

A to často putuje sestavou, jak Látal mění rozestavení. Z pod hrotu se zatáhne i na defenzivního záložníka, když je třeba. Jako proti Teplicím. „A na Bohemce jsem hrál kromě gólmana snad všechno. Jsem rád, že hraju. Tam, kde mě trenér postaví, se snažím odvést maximum,“ říká vzorně.

„Neměli jsme šestku. Proti Teplicím chyběl Greššák, potom jsme Zmrzlého posunuli na levého polohalfa a museli jsme Plška bohužel stáhnout na šestku. Neříkám, že se tam necítí, má dobrou rozehrávku, ale víc je nám platný pod hrotem, kde dal v úvodu gól. Umí si tu situaci najít, rozhodnout zápas,“ vyzdvihuje Látal hlavní Plškovu devízu.