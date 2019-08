Sladký o spoluhráči Zmrzlém: Ondra si šanci zaslouží, držím mu palce

Navlékl si triko s číslem patnáct. Zašněroval bílé tkaničky u krku, upravil černý límeček. A splnil si dětský sen. „Je to krásný pocit. Ještě nastoupit v retro dresech ke stému výročí Sigmy v mém prvním zápase v základní sestavě. Vyšlo to pěkně. Já jsem tady začínal jako malý kluk, snil jsem o tom, že budu hrát ligový zápas na tomhle hřišti,“ vypráví dvacetiletý fotbalista Olomouce Ondřej Zmrzlý.



V domácím zápase proti Teplicím nastoupil v šestém startu v lize poprvé od začátku. A přesným centrem levačkou na zakončujícího Martina Hálu se podílel na vítězství 2:0.

„Povedla se, sám jsem byl překvapený,“ komentoval asistenci, kterou potěšil i svého strýce, jenž se o Andrův stadion léta stará jako údržbář. A rodinu potěšil také v úterý. V českém poháru na hřišti třetiligových Rosic se dvěma góly podílel na vítězství 5:1. To už na něm nebyla patrná nervozita jako v lize, kdy mu v úvodu několikrát nevyšel první dotek s míčem a odevzdal ho Teplickým. Přesto zase naznačil, že Sigmě zraje zajímavá šestka čili klíčový defenzivní záložník.

Byť tam vydržel jen půlhodinu, pak trenér Radoslav Látal změnil rozestavení a Zmrzlého přesunul na levého halfbeka. „Bylo to těžké. Do posledního okamžiku jsem nevěděl, na jakém postu nastoupím. Pak jsme to navíc změnili. Nějak jsem se do toho dostal a snad jsem to zvládl dobře,“ hodnotil své sedmdesát minut dlouhé vystoupení. „V dorostu, žácích jsem někdy hrál z kraje, ale z nouze. Musím to ovšem zvládat, když mě tam trenér dá.“

Ostatně díky tomu se dostal ke gólovému pasu z křídla. Proti Rosicím se prosadil ze strany dokonce jako levý bek. Šanci od první minuty dostal v lize od Látala proto, že zkušenou letní posilu, Slováka Greššáka, vyřadila náhlá infekce.

„Trošku jsem byl nervózní,“ připustí. „Dělali jsme nácviky standardek, takže jsem tušil, že budu hrát. Snažil jsem si to nepřipouštět, a jak jsem vyběhl na hřiště, tak si to hlavně před domácími fanoušky užít.“

O užívání však nemohla být moc řeč. Sigmáci se proti Teplicím, které hrály čtyřicet minut v oslabení, k vítězství protrápili. „Ještě to není úplně ono. Musíme na tom zapracovat. Pak to už bude dobré,“ věří.

Charakterní kluk z Bělkovic

Sám trenérovi dokazuje, že dobré to může být i s ním ve středu pole, větší šanci dostal už v Liberci, když střídal zraněného Greššáka v 18. minutě. Drží strategický prostor před stopery, navíc se snaží rozehrávat konstruktivně dopředu.

„S Teplicemi odvedl dobrý výkon, ale je na něm vidět, že byl ještě nervózní. Nasazení mladých kluků v domácím prostředí je pro ně velice těžké na psychiku, těžko se s tím vyrovnávají. Zmrzka nezklamal, byť lepší zápas odehrál v Liberci,“ všiml si Látal. „Chceme s mladými pracovat tak, abychom si je chystali do budoucna do základu.“

Také z těchto slov je patrné, že se Zmrzkou se na Andrově stadionu počítá, ačkoli letní příchod Greššáka jeho zařazení do sestavy zvolnil.

Což však nemusí být na škodu, na mládenci neleží tíha odpovědnosti, od matadora se může leccos přiučit a ještě chvíli se schovat v jeho stínu.



Opravdu jen chvíli. Při Greššákově nemoci je pravděpodobný i nedělní start na Spartě. „Ve středu má vedle sebe i Housku s Plškem, kteří mají plno startů. Za sebou Beneše. Musí Ondru podržet,“ podotýká obránce Olomouce Martin Sladký.

Také nepochybuje, že Zmrzlého doba přijde. Že to může být on, kdo nahradí dispečera Lukáše Kalvacha, který v létě přestoupil do Plzně. Ač je to obří výzva, neboť Kalvach ve výstavbě hry splňuje parametry pro evropský fotbal.

„Ale Ondra Zmrzlý si opravdu šanci zaslouží, líbí se mi. Snažím se ho podporovat,“ povídá Sladký. „A to jsem spíš zastáncem toho, aby si mladí – stejně jako jsem to měl já nebo právě Kalvach – nejdřív vyzkoušeli dospělý fotbal ve druhé či třetí lize. Ovšem Ondra by mohl být jako Venca Jemelka platný rovnou. V tréninku i zápase dokázal, že by z něj mohlo něco být. Je to charakterově super kluk. Držím mu palce.“

Mimochodem, Zmrzlý pochází z Bělkovic, stejně jako záložník Martin Pospíšil, který nakoukl i do reprezentace. „Známe se dobře,“ usměje se. Naváže na něj další talent z olomoucké líhně?