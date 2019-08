Videohry pro Sigmu. Nevěděl jsem, že jsem hrál rukou, poznamenal Mareš

Václavu Pilařovi zasvítilo do očí ostré sluníčko.

Nevysoký křídelník fotbalové Olomouce tak podběhl vysoký míč.

Zpracoval si jej teplický obránce Petr Mareš, v pokutovém území našel svého jmenovce Jakuba Mareše, který napálil balon po zemi k tyči.

Ve 29. minutě vyrovnává na 1:1.

Alespoň to si chvíli včera odpoledne mysleli všichni na Andrově stadionu. Než rozhodčí u videa Julínek dal pokyn do sluchátka hlavnímu sudímu Klímovi: Mrkni na to, Petr Mareš si míč zpracoval rukou.

VYROVNÁNO, NEBO NE? Teplický fotbalista Jakub Mareš (vpravo) překonal olomouckého brankáře Michala Reichla... ...MUSÍM SE PODÍVAT. Hlavní sudí Tomáš Klíma sleduje video. Na základě videa neuznal gól a dal červenou kartu.

Skutečně. Byla lehce od těla.

Gól neplatí!

Sigma si vydechla. Zase vede.

„Byl to pro nás videodárek,“ ulevil si olomoucký trenér Radoslav Látal. „Nevěděl jsem, že jsem hrál rukou, ale když to sudí viděl na videu, tak asi jo,“ uznal Mareš.

Krátce po změně stran teplický záložník Kodeš na půlce hřiště skluzem a zvednutou kopačkou zasáhne kolíky stehno Pilaře. Klíma tasí žlutou kartu. Znovu volá Julínek: Nebylo to na červenou?

Klíma si nebezpečně vyhlížející faul opět zkontroluje na obrazovce za postranní čárou, utíká ke Kodešovi, který tuší, že je zle.

Žlutou kartu Klíma zruší a dává přímou červenou.

JE TO ČERVENÁ KARTA. Hlavní sudí Tomáš Klíma dává teplickému fotbalistovi Petru Kodešovi po konzultaci s videem červenou kartu.

I druhý videoverdikt jde proti hostům. To už domácí, kteří nastoupili v pohledných bílých retro dresech se šněrováním u krku ke stému výročí klubu, vedou 2:0.

Dvakrát udeřili na začátku poločasů po centrech zleva.

Už po 94 vteřinách poslal Olomouc do vedení záložník Jakub Plšek, jenž využil centru beka Jemelky i prostoru, který mu ve vápně udělal hroťák Yunis. Zblízka posílá míč k levé tyčce. Látal vyskakuje u lavičky do vzduchu a zapumpuje rukou: Lépe jsme začít nemohli!

Jenže gól jeho mančaft, který se otřepával v týdnu z porážky 2:3 na Bohemians, kde vedl 2:0, nijak nenakopl. Nadále hra Olomouce drhla až běda. Látal se musel obejít bez několika marodů.

Vypadli oba leví obránci. Po Vepřekovi také posila Kerbr. Nalevo tak posunul stopera Jemelku a do středu obrany dal Štěrbu. Proto mohl Jemelka v úvodu zakroutit centr k Plškovi.

Domácím chyběl i nemocný defenzivní záložník Greššák, nahradil jej dvacetiletý odchovanec Zmrzlý.

A ve 48. minutě přišla jeho chvíle.

Krásným centrem vybídl ke skórování Martina Hálu, jenž si seběhl mezi zkoprnělé obránce Teplic a šťastným odrazem od ramene dostal balon za háčky pravé tyče gólmana Grigara (jeho příběh Hálův návrat po roce: gól ramenem a výhra čtěte zde).

Hála nastoupil od zranění kolena téměř po roce. A návrat si osladil zásahem. Na pravém kraji obrany záskok za Sladkého, jenž je pro změnu po artroskopii, zvládl dobře. Následovalo vyloučení Kodeše a Sigma s vedením 2:0 hrála dlouhou přesilovku. „Ale to nás nezlomilo. Rozhodlo, že jsme nezvládli začátky poločasů,“ štvalo Mareše.

„Nevymlouváme se na video. Měli jsme šest sedm šancí,“ litoval teplický kouč Stanislav Hejkal.

Olomouc ani v přesilovce nedominovala. Nehrála dobře. To musel vidět také její bývalý trenér Václav Jílek, který utkání navštívil i proto, že jeho Sparta přivítá Olomouc příští kolo. Vyfotil se s fanoušky Sigmy, usedl na tribunu a pozoroval, jak teplický záložník Žitný ve třech šancích vyhoří na muži v zeleném: brankář Michal Reichl Hanáky podrží.

Fotbalisté Olomouce v rámci oslav stého výročí založení klubu nastoupili proti Teplicím v bíločerných retro dresech inspirovaných předchůdcem klubu SK Hejčín.

Blamáž s Bohemkou se tak neopakuje. Ač Yunis prodloužil čekání na gól, po kolmici Housky trefil vyběhnutého Grigara. Ani Yunisův náhradník Nešpor nepřidává třetí zásah. Ve třetí minutě nastaveného času po dalším exkluzivním centru zleva, tentokrát od záložníka Falty, napálí balon z voleje do břevna. To byla dělovka. Klíma píská. Konec.

Olomouc videohry zvládla.

Úleva v retro stylu.

Po sedmi kolech posbírala deset bodů a pojede si jí na Letnou lépe, byť ve výkonu má nadále značné rezervy. Avšak vzhledem k potížím se

sestavou je to cenné a vydřené vítězství.

„Víme, že jsme nehráli dobře, ale vážím si, že jsme to i tak zvládli. Pomůže nám to,“ přeje si Látal.