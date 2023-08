Zlomený nos, bolavý sval. Neměl hrát, nakonec byl Pokorný olomouckým hrdinou

Sigmy i díky jeho trefě zvítězila 2:0 a na Andrově stadionu tak v aktuální sezoně ještě neztratila ani bod.

„Je to povzbuzení i pro lidi, kteří chodí na stadion. Loni jsem doma poztráceli hodně bodů, teď se nám tady daří. Soupeřům se sem nesmí jezdit lehce,“ prohlásil Pokorný.

Nad jeho stavem si v týdnu lámali hlavu nejen fyzioterapeuté, ale i trenéři. „Ve čtvrtek jsme tu stáli a na stopera měli jen Beneše. Franta Matys ležel doma s horečkami a fyzioterapeuté říkali, že Poky připravený nebude,“ líčil trenér Václav Jílek.

Poslední stoper do party, Lukáš Vraštil, si odpykával trest za červenou kartu.

A tak Jílek s kolegou Saňákem v týdnu zkoušeli varianty s ortodoxními beky Zmrzlým a Slámou na stoperu. „Ale to nevypadalo vůbec dobře,“ povídal Jílek. „Důležitý byl přerod ze čtvrtka na pátek. Jakub v pátek přišel, že se cítí výrazně líp. Podstoupil nějaká cvičení, která určovala riziko, že se zranění obnoví. Konečné slovo je vždy na fyzioterapeutech, ti řekli, že by nejspíš mohl nastoupit. To rozhodnutí není na mně ani na něm, kdyby nedostal povolení, nehrál by,“ dodal kouč.

I tak ale Pokorný v pátek trénoval individuálně. „Zkoušel jsem si jen nějaké změny směru,“ přiblížil. Do prvního trénink s týmem se po celém týdnu dostal až v sobotu.

„Bylo to trochu riskantní. Ale při hře jsem na to nemyslel. Jsem takový, že jdu do všeho naplno. Spíše jsem se bál, ať nejsem zadýchaný. Přeci jen, když týden nemůžete běhat a dělat anaerobní cvičení, je to znát, navíc bylo dusno,“ přiznal.

Pokorný stále hraje s obličejovou maskou kvůli zlomenému nosu. Sundat ji plánuje až po reprezentační přestávce. „Nejde v tom vidět stoprocentně, ale po pár trénincích si zvyknete,“ mávl rukou. Mnohem horší pro něj bylo svalové zranění, který si odnesl z minulého duelu v Plzni.

„Sval naštěstí nebyl natržený. Když jsem po jeho čtvrtém sprintu viděl, že má úsměv na tváři, věřil jsem, že to půjde. Celý týden neběhal, je to takový příběh se šťastným koncem,“ smál se Jílek.

Šestadvacetiletý stoper působil spolehlivě i do defenzívy a svůj výkon vyšperkoval vstřelenou brankou.

V 65. minutě Pospíšil odehnal od rohového praporku Vodháněla a po nacvičeném signálu přesně našel Pokorného placírku, která letící míč usměrnila na zadní tyč.

„Nacvičený signál,“ kývl Pokorný.

„Sigma zahrála dobrý blok a Pokorný tam vyplaval úplně sám,“ popsal liberecký stoper Jan Mikula.

Juliš musí přidat

Svojí brankou zvyšoval Pokorný už na 2:0. První obstaral v 54. minutě Lukáš Juliš, když po ruce Varfolomeeva proměnil pokutový kop.

„Pomohl nám ve smyslu vstřelené branky, ale stále od něj čekám víc z hlediska přínosu pro tým. Juliše chceme mít aktivnějšího v mezihře i v napadání. U něj je zatím problém ve fyzické připravenosti, ale on sám to ví a budeme na tom v reprezentační pauze pracovat,“ řekl Jílek k autorovi první branky.

„Je šesté kolo, my dostali sedm branek a všechny ze standardek. Víme, že je to naše slabina, změnili jsme postavení, na stopery Sigmy jsme nasadili to nejlepší, co máme a stejně to nestačilo,“ čertil se liberecký trenér Luboš Kozel.

„Lubošovi se to asi líbit nebude, ale my jsme rádi, že jsme si konečně standardkou pomohli,“ reagoval Jílek.

Jeho hochy čeká další zápas už ve středu. V MOL Cupu hrají na hřišti třetiligového Třince. V neděli se pak od dvaceti hodin představí v Hradci Králové.

A znovu s Pokorným. „Teď nemáme nejmenší důvod do stoperské dvojice sahat. Jsem rád, že se stabilizovala,“ uzavřel kouč.