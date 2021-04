Dohrát sezonu se ctí. A dál? Co chystá fotbalová Olomouc

Úvodní poločas vskutku. Sigmáci napadali, hráli odvážně vysoko, na distanc, vytvořili si dvě příležitosti, jenže nic z toho. „V některých fázích si vážně slávisté nevěděli rady,“ všiml si Látal. „Dobře jsme se postavili, byli jsme důrazní. Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně, presinkem, první poločas se nám to dařilo. Dostali jsme se do první šance; Daněk mohl vstřelit branku. Bohužel jsme udělali chybu v závěru poločasu.“

Brankář Aleš Mandous laškoval s míčem a daroval favoritovi ve 44. minutě vedení. Herní plán Olomouce se začal drolit.

„Když se dopustíte se Slavií chyby a jde do vedení, je to pak těžké, protože má velkou kvalitu. Proti ní musíte být stoprocentní, a to jsme nebyli,“ uznal Látal. „Nechtěli jsme zalézt, nalezli jsme na ně, ale udělali jsme, co jsme udělali...“ Slavisté se dostali do ráže a dvěma slepenými zásahy rozhodli už do 60. minuty. „Oba ty góly nebyly po presinkových chybách, ale do zatažené obrany. Masopust nám prošel celou obranou, všichni jsme byli za balonem,“ věděl Látal. „A bylo po zápase.“ A vlastně i po sezoně.

V lize jsou Hanáci až devátí, pět kol před koncem už hrají hlavně o jméno. Úspěšná sezona to nebude. Zase průměr jako v prvním ročníku pod Látalem.

„Máme spoustu mladých kluků, které chceme vidět a dohrát soutěž se ctí,“ vytyčil Látal cíl. „Čekají nás ještě těžké zápasy, uvidíme v nich, s kým můžeme počítat do příští sezony, nebo s kým nemůžeme počítat,“ dodal kouč, jemuž končí po sezoně dvouletá smlouva a další jeho pokračování v Sigmě je nejisté.

Klub ani Látal ho nepotvrdili ani nevyvrátili.

A tak se množí spekulace: Hapal, Jílek, Šustr...

Assoubre a další otazníky

Nejisté je rovněž setrvání osmadvacetiletého křídelníka z Pobřeží slonoviny Jeana Luca Assoubreho.

Že jste o něm ještě neslyšeli?

Přišel v tichosti v zimě, Sigma ho ani oficiálně nepředstavila jako posilu, neodehrál ještě ani minutu, takže není divu, pokud o něm slyšíte prvně. Zranil se a až teď vyhlíží ligovou premiéru. Jde přitom o hráče s pestrým životopisem; prošel akademií španělského Villarrealu, ve Španělsku hrál ale jen druhou ligu za Gimnástic Tarragona. V kyperské Larnace nasbíral i pět startů v Evropské lize, naposledy působil v řecké Larise, od července byl Assoubre bez angažmá. „Uzdravuje se, chceme vidět, jak vypadá v mistrovském utkání, aby se do příští sezony vědělo, zda ano, nebo ne,“ povídá Látal. „Měl natržený sval, těžko se z toho dostával. Uvidíme, jestli ho vezmeme už teď do Jablonce, nebo tomu dáme ještě týden.“

Sigmu sužuje početná marodka, zápas se Slavií navíc s naraženým kolenem nedohrál kapitán Roman Hubník. „Uvidíme, jestli bude v neděli k dispozici. Je to další rána,“ povzdechl si Látal. „Máme teď problém s kádrem, spoustu zraněných, nemocných. Těchto čtrnáct dní nebylo lehkých, tahali jsem to v patnácti lidech a měli jsme hodně zápasů. Do Jablonce zase pojedeme rozbití, ale potom se nám to snad ustálí a můžeme soutěž dohrát.“

Šanci by mohli dostat i mladí odchovanci. „Máme tam Fialu, útočníka z B-mužstva. Velmi dobře vypadal Hadaš, který by se od příští sezony mohl posunout do áčka,“ jmenoval Látal náctileté talenty, které by třeba mohly kopírovat cestu Zimy. „Ze Zimiče máme radost. Je to kluk, kterého jsme vzali do áčka, vyrostl nám tady, jen nás mrzí, že nám tak brzo zmizel. Věřím, že o Davidovi ještě uslyšíme velké věci. Je to mladý kluk, které může ve fotbale dokázat hodně,“ našel Látal po porážce se Slavií olomoucké pozitivum.

Na sezoně ho však bude navzdory nadějnému začátku hledat těžce.

A Sigma, jejímž majoritním akcionářem je nezisková organizace, které dochází majetek k prodeji, se musí konečně rozhodnout, kudy se vydá dál.

Tedy zda do klubu pustí skupinu místních podnikatelů zastoupenými sigmáckými legendami Hapalem a dalšími, nebo prodá většinový podíl akcií někdejšímu spolumajitelovi Josefu Lébrovi, anebo překvapí třetí variantou.

Samozřejmě že zůstává také možnost nechat to být, jak je: prodávat rok co rok výhodně odchovance, modlit se a věřit v zázračný posun.