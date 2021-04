Houska se s Olomoucí rozloučí bez úspěchu: Bolí to hodně

Nevyčítal brankáři Mandousovi hloupé kličkování v poslední minutě poločasu, které potrestal dotírající slávista Kuchta. Ještě se snažil zasprintovat a míč z brány vykopnout, ale tohle už napravit nešlo.

Zdrceného Mandouse pak nahradil na tiskové konferenci. „Je samozřejmě z té chyby zklamaný, ale drží nás celou sezonu. Nohama hraje výborně,“ zastal se Houska parťáka. „Když hrajete tímto stylem jako brankář, tak se vám to někdy stane. Gólmanům, kteří hrají moderně nohama, se to za sezonu stane několikrát. Chápeme to.“

Po tvrdém direktu však už sigmáci nedokázali čelit větší kvalitě v pohodě hrajícího lídra ligy a čtvrtfinalisty Evropské ligy. Do 60. minuty přidali sešívaní dva slepené góly a bylo zápase.

„Začali jsme dobře, tak jak jsme chtěli. Po 25 minutách se Slavia dostala do hry a začala hrát ten svůj fotbal. Bohužel jsme nedohráli poločas na 0:0, to zápas hodně ovlivnilo. A po dvou rychlých brankách ve druhém poločase si Slavia už jen zahrála fotbal,“ pravil Houska. „Začali jsme podobně jako první jarní zápas na Slavii. Jen škoda, že se nepovedla dohrát nějaké akce lépe.“

Jenže dohrát nějakou akci lépe je pro sigmáky tuze náročný úkol.

Z posledních šesti domácích zápasů skórovali jedinkrát - proti Teplicím.

„Určitě, gólů dáváme málo. Nadřeme se na každou šanci,“ souhlasí s kritikou Houska, autor pěti sezonních tref. „Soupeř byl těžký, nemohli jsme očekávat, že si vytvoříme hodně šancí, bylo to o tom proměnit to málo, co si vytvoříme. To se nepovedlo. A potom je těžké pomýšlet na úspěch se Slavií.“

Ve středu pole sváděl souboje s kamarádem z rodné Poličky Tomášem Holešem. „Vždycky je to příjemné setkání, hráli jsme spolu od pěti do patnácti let.“

Pak Houska přestoupil do Sigmy. A je v ní doteď. V sedmadvaceti nejvyšší čas na změnu. Proto dopředu oznámil, že neprodlouží smlouvu a zkusí výzvu. Tou by jistě bylo napodobit kumpána Holeše a prorazit ve Slavii, jejíž kouč Trpišovský chválil Housku přímo na hřišti po zápase v Edenu. Reálnější je však spíše zahraniční angažmá; na běhavého středopolaře na pozici osm se vyptávaly kluby z Turecka. Ještě ho ovšem čeká posledních pět ligových zápasů za Sigmu, které patří v lize až devátá příčka.

„V každém utkání je o co hrát - o body, o šanci se ukázat. Motivace se najde hodně a je rozdíl, jestli skončíte sedmí, nebo devátí. Ještě nic nekončí,“ nemá Houska potíže s motivací.