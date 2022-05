Poustka se na rozlučku těší: Nedvěd se omluvil, respektuju to

„Kapesníky připravené nemám,“ pousmál se proslulý masér. „Hrozně se těším, že po dlouhé době uvidím spoustu fajn lidí, které znám. Samozřejmě smutno mi bude, to nezapírám, prožil jsem tam šestnáct let života, Teplice mi vlezly do srdce, to se nedá jen tak zapomenout.“

Sám tuhle kapitolu uzavírá, protože každodenní cestování z Prahy do Teplic a zpátky už ho unavovalo. „Klukům budu fandit, ale já už budu na rybách,“ plánuje.

Na rozlučku nedorazí jeho kamarád Pavel Nedvěd, držitel Zlatého míče a nynější viceprezident Juventusu Turín. „Je pozvaný na sobotní finále Ligy mistrů, takže se omlouvá. Taky má velký fofr a kupu práce, končí mu Chiellini a Dybala. Respektuju to,“ chápe Poustka.

Program startuje po druhé odpoledne, ve tři vypukne exhibice. Soupisky jsou interesantní. Ljeva tým koučuje Petr Rada a nastoupí za něj Vachoušek, Verbíř, Potočný, Matula či kanonýr Mahmutovič. Réza tým bude hecovat další bývalý (a úspěšný) teplický trenér František Straka, pozvání přijali například Tesařík, Zelenka, Horváth, Divecký, Doležal, herec Taclík nebo členové kapely Kabát Váňa s Krulichem. Plzeňští Limberský a Petržela chybí kvůli zranění.

Na všechny Poustka dohlédne z prostoru mezi střídačkami. Hrát nebude. „Jsem rád, že stojím na nohách. Mám špatná kolena, utíkat nemůžu. Budu fandit a modlit se, aby se mi nikdo nezranil,“ zakřenil se. Klub přichystal na přestávku i po zápase překvapení. Vstupné je 50 korun, permanentkáři a děti platit nemusí, výtěžek půjde na charitu.