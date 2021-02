Hlad po gólech jsem určitě neztratil, věří zlínská posila Potočný

„Vzpomínali na to nahoře v kanceláři, když jsme domlouvali hostování. Už jsem slyšel, že jsem dal Standovi Dostálovi gól snad každý zápas. Ale to není přesné. Rakovanovi jsem vstřelil dva,“ vybavuje si čerstvá zlínská posila.

Od úterý na ně pálí na společných trénincích. Necelé tři týdny poté, co s Baníkem ve Zlíně uhrál remízu 1:1. „Tehdy by mě vůbec nenapadlo, že sem půjdu, i když jsem o hostování přemýšlel. Akorát jsem to nikde nahlas neříkal,“ přiznává Potočný.



Vnímal, že jeho pozice v Baníku slábne. Také sám od sebe čekal po přestupu z Liberce do Ostravy více než tři góly v letošní sezoně. „Na jednu stranu mě to mrzelo vůči Baníku. Dali mi důvěru, nenaplnil jsem jejich představu. Ale cítil jsem, že jsem psychicky vyždímaný, že mi to nejde. Potřeboval jsem změnu, vyčistit si hlavu. Doporučil mi to i manažer,“ vysvětluje Potočný.

Jeho transfer z Ostravy do Zlína se upekl bleskově a těsně před pondělní uzávěrou jarních přestupů. Nabídek měl přitom více. Přesvědčil ho telefonát generálního manažera Zdeňka Grygery.

„Příjemný rozhovor. Byl konkrétní, Zlín mě moc chtěl. Jsem rád, že to dopadlo. Snad to půjde podle představ mých i klubu,“ přeje si Potočný, který počítá s letním návratem do Ostravy. „Ale teď mám nastavenou hlavu na Zlín.“



Co mu může nabídnout? „Hladovost po gólech, tu jsem neztratil. Umím být také svině na hřišti, i když v normálním životě jsem úplně jiný. Doufám, že pomůžu týmu i sobě, abychom šli tabulkou vzhůru,“ zopakoval ofenzivní univerzál schopný hrát v záloze i v útoku. „S trenérem jsme se o konkrétním postu nebavili, ale říkal jsem mu, že jsem flexibilní.“

Herní styl zlínského kouče Bohumila Páníka se třemi útočnými tykadly by mu měl vyhovovat. „Je podobný jako v Liberci. Na brejky, po ztrátě balonu hned nahoru na repres.“

Zlínská premiéra ho čeká v sobotu v Brně, které se snaží uniknout ze sestupové zóny. Fastav si naopak hlídá záda, aby do ní nezahučel.

„V Brně to bude těžší oříšek. Není tam jednoduché hřiště, ale to teď není nikde. Navíc kluci jsou po karanténě,“ připomněl Potočný, že Zlín se vrací do ligového kolotoče po dvoutýdenní přestávce zaviněné koronavirovou nákazou, během níž musel odložit dva duely.

Sám covid prodělal na podzim v Ostravě. „Když jsem se vrátil, nemohl jsem skoro dýchat. Ale věřím, že to kluci do zápasu rozdýchají.“