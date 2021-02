Útočnou sílu Zlína může pozvednout Potočný, přichází hostovat z Ostravy

Potočný přestoupil do Baníku před rokem z Liberce jako velká posila, ale očekávání nenaplnil. Za Slezany si dosud připsal jen čtyři ligové branky, z toho tři v této sezoně. V minulém ročníku nejvyšší soutěže se přitom jen za podzim trefil devětkrát.

„Víme o Romanovi, že to je kvalitní fotbalista, ale u nás se bohužel herně trápil. Sám věděl, že to není ono. Bylo to velmi složité rozhodování a rozhodnutí. Ale udělali jsme ho s tím, že by ta krátkodobá změna prostředí mohla jemu samotnému prospět,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

„Už jsme se o Romana několikrát zajímali. Vyšlo to až nyní, byť jen v rámci hostování. Jsem rád, že můžeme s tímhle hráčem spolupracovat. Slibujeme si od něj především zvýšení produktivity do útočné fáze,“ řekl zlínský generální manažer Zdeněk Grygera.

Potočný věří, že se v aktuálně třináctém týmu ligové tabulky herně zvedne. „Seběhlo se to hrozně rychle. Byl jsem rád za velký zájem Zlína a rozhodl se přijmout jeho nabídku. Těším se na nové prostředí, byť to bude jen nakrátko. Doufám, že naše spolupráce bude přínosem pro obě strany a posuneme se tabulkou nahoru,“ uvedl.

Potočný má v lize na kontě 169 startů a 34 gólů. Vedle Liberce a Ostravy působil také v Teplicích a Bohemians 1905. Na podzim prožil premiéru v reprezentaci, za kterou střídal proti Skotsku. S ostrovním celkem tehdy hrál náhradní výběr, původní mužstvo muselo kvůli koronaviru do izolace.