V Příbrami ho nechtěli, do Ďolíčku se těší. Bohemians získali Květa

„Když se Bohemka ozvala, měl jsem velkou radost. Doufal jsem, že se vše domluví. Povedlo se, takže jsem nadšený,“ líčil Květ pro klubovou televizi.



„Mým cílem je dostat se do sestavy, udržet se tady, aby se uplatnila opce,“ pokračoval.



V lize zatím nastupoval jen za Příbram, kde v minulém ročníku patřil mezi takřka nepostradatelné. Zasáhl do 31 ligových zápasů, dal tři góly – jeden shodou okolností ve druhém kole při výhře 4:2 právě nad Bohemians.

Aktuálně však záložník, mezi jehož přednosti patří zejména tvrdá rána ze střední vzdálenosti, moc nehrál. Na startu probíhající sezony jej přibrzdila zranění a naskočil až do tří závěrečných utkání podzimu.

Přesto překvapilo, když jej Příbram na začátku zimní přípravy spolu s Markem Kodrem, Martinem Zemanem a Markem Boháčem přeřadila do béčka.

O to víc Květ novou výzvu v nejvyšší soutěži vyhlíží. A nemůže se dočkat domácích zápasů. „Tady v Ďolíčku bylo vždycky těžké hrát,“ pousmál se. „Byl jsem se podívat na zápas se Slavií a ten kotel, to je něco neuvěřitelného. Na to se těším asi ze všeho nejvíc,“ prohlásil.

Bohemians zároveň oznámili i jeden odchod: univerzál Jan Záviška, který se po podzimu připravoval s rezervou, zamířil na půlroční hostování bez opce do druholigové Vlašimi.