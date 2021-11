Zadrhli jsme se, potřebujeme to urvat jakýmkoli gólem, velí olomoucký Hubník

„Odehrál jsem dva zápasy za béčko, což mi hrozně pomohlo, byl jsem rád, že jsem 90 minut zvládl. Trénuji tři týdny, hrál jsem druhý zápas za tři dny. Fyzička jde pomalu nahoru, budu se cítit líp a líp,“ říká někdejší český reprezentant.



Hanáci z posledních šesti zápasů vyhráli jediný, z toho v pěti vůbec nevstřelili branku a klesli na osmé místo.

„Ze začátku nám tam spadlo všechno a byli jsme nejlépe střílející tým ligy, ale bohužel jsme se zadrhli, potřebujeme to urvat jakýmkoli gólem. Věřím, že to urveme a půjdeme nahoru,“ velí Hubník odvážně před bitvou na půdě první Plzně, kde navíc bude Olomouc postrádat vykartované střední záložníky Gonzáleze s Breitem.

Mohlo by se zdát, že problém Sigmy vzadu nevězí, jenže v zakládání útoků mají stopeři zásadní úlohu. Trenér Václav Jílek po nich vyžaduje hrát kolmo nebo diagonálními pasy otáčet těžiště hry. Nejen na Hubníka má větší nároky.

„Když na nás přijdou aktivně hrající mužstva s vysokým presinkem, ať už to bylo na Slavii, nebo se Slováckem, máme problém. Je to o kvalitě stoperů a nabídce středních halvů,“ vyčítal Jílek malou odvahu hrát.



„Z obou stran tam bylo strašně moc dlouhých balonů, bylo to jen o soubojích, druhých míčích, které jsme neměli. Tím se soupeř dostával do územní převahy. Druhých míčů jsme uhráli velice málo, kdybychom jich uhráli víc, dostali bychom se do předfinální a finální fáze,“ přemítal Hubník po porážce se Slováckem.

Sám rozdal 54 přihrávek s úspěšností 83 procent, byl tady hodně ve hře, ale často volil nákop. Po jednom z nich měl jedinou šanci Sigmy křídelník Hála. Tolik dlouhých míčů ovšem Hubník hrát nechtěl.

„Byl tam od nás malý pohyb. Chtěli jsme pak hrát trošku jednodušeji, ale neměli jsme odražené balony, byli jsme furt na půl cesty a Slovácko míče sbíralo jak vepředu, tak vzadu,“ povzdechl si. „Nevypracovali jsme si skoro žádnou vyloženou šanci, byly tam jen náznaky z odkopu.“

Porážku rozdílem třídy kousal těžko. „Věděli jsme, že to bude o jednom gólu. První rozhodl. Naše hloupost. Pak jsme se sesypali. Zápas byl spíš vyrovnaný na remízu, ale chybu jsme udělali my,“ vyčítal mladému Šípovi špatné hlídání skórujícího Reinberka. „Jáchym Šíp už byl krok dopředu a Reinberk to trefil tak, jak to trefil.“

Výstavba hry neleží jen na stoperech, začíná už od brankáře a důležitou roli mají i střední záložníci. Sigmě od odchodu defenzivního středopolaře Lukáše Kalvacha do Plzně dlouhodobě chybí šestka, která umí otočit hru a zvládá i těžké míče pod tlakem. Pokusy s dříči Greššákem, Sedlákem ani Breitem k úspěchu nevedou.



„Je viditelné, že skladba týmu je teď jiná, než tady byla tenkrát. Ale minimálně odvaha hrát, nabídka stoperům by měla být daleko vyšší,“ nabádá Jílek.

Do středu obrany má z čeho vybírat. Kromě Hubníka může zvolit také dalšího mazáka Beneše, nebo Poulola a především reprezentanta Jemelku, jenž se vrací po karetním trestu a v sestavě by neměl chybět. Rozehrávku má šikovný levák ze zmíněné čtyřky nejlepší.

Zůstane vedle něj Hubník?

Kapitán Olomouce Roman Hubník hlavičkuje v utkání proti Slavii.

„Romana jsme na Slavii dali kvůli emocím, které do zápasu vnáší. Je v tomhle ohledu důležitý člen týmu. I když s nabíráním slávistů měl problémy,“ hodnotil Jílek návrat kápa.

Stopery nutně potřebuje ustálit, nebo se mu to vymstí jako při angažmá ve Spartě. Plzeň není zrovna ideální protivník na chycení. „Není, ale nikde není napsané, že tam nemůžeme uhrát nějaké body,“ tvrdí Hubník.

V Plzni prožil krásné roky kariéry. Jako kapitán ji dovedl ke třem titulům a památným bitvám v Lize mistrů. Vytáhne teď z krize sigmáky a vstoupí do ligového Klubu legend?

Ke třístému startu schází pořád solidně rychlému veteránovi šest utkání.