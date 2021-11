Co se děje s fotbalovou Olomoucí? Přestala pálit a tropí chyby

V nastavení stejně třetí zásah hostů přidal ještě střídající Holzer a pádil ke křepčícímu kotli fanoušků, kteří na Andrově stadionu byli slyšet více než domácí, což jen zvýraznilo poměry na hřišti.

Olomouc - Slovácko 0:3.

I když rozparáděný tým z Uherského Hradiště vyhrál pošesté v řadě a senzačně se vklínil do boje o ligový titul, vítězstvím rozdílem třídy na Hané překvapil.

Anebo vlastně ne?

Sigma je od úvodu sezony, kdy dávala tři čtyři góly na počkání, k nepoznání. Úplně jí vyschl střelecký prach. Tedy přesněji: ani nemá v koltu nabito.

Chybí šance, chybí góly.

Z posledních šesti zápasů dali sigmáci branky jen poslední Karviné.

A třebaže doufali, že jim výhra 2:0 nad zoufalým protivníkem pomůže k nabrání sebevědomí, nestalo se tak. Prohráli v Liberci (0:2), v týdnu také dohrávku na půdě mistrovské Slavie (0:1) a se Slováckem se před další bitvou na hřišti první Plzně nenaladili už vůbec.

Těžký los? Jistě, ale bez gólů Hanáci odjížděli také z Teplic (0:0) či Bohemky (0:2).

Ani se Slováckem se nebylo z čeho naladit. Snad jen v prvním poločase křídelník Martina Hála mohl olomoucké chmury rozehnat, když číhal za obranou po nákopu stopera Hubníka.

Hostující kapitán Kadlec k němu nešikovně míč hlavou prodloužil, leč Hála si sám před brankářem Nguyenem nevěděl rady. Balon si dal příliš od nohy a místo toho, aby poslal Sigmu do vedení, fauloval.

Se šesti zásahy nejlepší střelec týmu čeká na trefu už šest kol. „Kdyby byl ve formě ze začátku sezony, tak to promění,“ chraptěl olomoucký kouč Václav Jílek.

Starostí má víc než dost.

Především s výstavbou hry - počínaje od stoperů, kteří se až příliš často uchylují k nákopům, přes střední záložníky Gonzáleze s Daňkem, kteří mají mít rozjíždění útoků na starosti, až po mizivou podporu krajních beků. V tom byl snad největší rozdíl oproti Slovácku, jehož třicátníci Reinberk s Kalabiškou pilovali lajnu mnohem víc než mládenci Zmrzlý s Látalem, který zastoupil zraněného Chvátala.

Reinberk lopotnou bitvu volejem z vápna v 71. minutě rozhodl. Dlouhý aut Sadílka odvrátil Breite pouze na šestnáctku, kde zaspal střídající Šíp a volný Reinberk levačkou napálil míč nechytatelně k pravé tyči, ačkoli mu sjel po nártu.

Kalabiška zase připravil Ciciliovi v 80. minutě druhý gól, když jim modří v čele s Breitem dopřáli ve vápně prostoru jako při doporučených dvoumetrových rozestupech kvůli epidemické situaci.

„Pro mě těžko vysvětlitelné, protože teď hrajeme o každý bod. Víme, že nám to úplně nejde, takže bych očekával, že právě tyhle situace budeme zvládat líp, dohrávat s maximální obětavostí. A to se v těch dvou gólových situacích, které určily zbytek zápasu, nestalo,“ zlobil se Jílek adresně na Šípa s Breitem. „Byl to spíš remízový zápas, ale bohužel tu chybu jsme udělali my a sesypali jsme se,“ uznal kapitán Roman Hubník.

Nenechte se zmást, ani Slovácko ve znamenité formě v sobotu navečer pod umělým osvětlením nezářilo. První poločas?

Taktická bitva (nuda).

Týmy byly kompaktní, dobře napadaly, ale postupný útok neuměly rozvinout. Chyběla přesnost, nabídka, lepší pohyb, odvaha.

„Nevypracovali jsme si skoro žádnou vyloženou šanci. Zápas byl vyrovnaný, ale rozhodly drobnosti a Slovácko je využilo,“ dodal matador Hubník.

Už to vypadalo, že počtvrté za sebou skončí vzájemný souboj bez gólů, načež slovácký trenér Martin Svědík provedl o přestávce střídání, jež rozbilo zavedené pořádky.

Stáhl záložníka Kohúta a do hry poslal druhého hroťáka Ciciliu.

Téměř dvoumetrový bijec byl u všech tří branek. „Míčů létalo opravdu hodně a potřebovali jsme někoho, kdo nám je udrží. Cicilia to splnil beze zbytku,“ lebedil si Svědík. „Od začátku druhého poločasu jsme získávali sebevědomí a půdu pod nohama, což jsme korunovali brankou. Pak už jsme utkání měli ve své moci. Pochvala pro mužstvo za to, jak zareagovalo na změny v průběhu zápasu.“

To Jílek nemohl chválit vůbec za nic. A v Plzni bude příště postrádat vykartované střední záložníky Breiteho s Gonzálezem.

Následná reprezentační přestávka přijde jeho mančaftu vhod.