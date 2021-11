Olomouc bez Pabla, má si už zvykat? Teď potřebuje zastavit propad v Plzni

První Viktorii chybí křídelník Jhon Mosquera a obránci Luděk Pernica s Radimem Řezníkem, kteří byli vyloučení v minulém kole na Slavii při prohře 0:2.

Osmá Sigma zase postrádá klíčové středopolaře Radima Breiteho s Pablem Gonzálezem, neboť kromě domácí porážky 0:3 od Slovácka si odnesli i čtvrtou žlutou v sezoně.

„To je velká komplikace. Oba střeďáci mají minimálně herní snahu se zápasem něco udělat. Navíc dlouhodobě nemáme Vaněčka. Budeme muset něco vymyslet,“ pravil olomoucký kouč Václav Jílek.

Možná by si měl pomalu začít zvykat, jak bude Sigma vypadat bez španělského tvůrce hry Gonzáleze, jenž se s klubem nedohodl na nové smlouvě. Stávající kontrakt agilnímu drobnému záložníkovi skončí po sezoně a v osmadvaceti se chce po třech letech na Hané posunout.

„Myslím, že Pablo je vnitřně rozhodnutý. Možná ještě na jednání dojde, ale má velkou ambici uspět dál, rozvíjet se. To je jeho největší hnací motor,“ podotkl Jílek s tím, že neplánuje Gonzálezovu roli v týmu postupně umírňovat. „Pro mě to nemění nic, pokud bude pracovat tak, jak pracuje, tedy na sto procent. Je to hráč s platnou smlouvou, i když končící. Nechová se tak, abychom mu nedávali šanci. Patří mezi hráče, kteří přinášejí kvalitu.“

Ostatně i přes poslední nezdary Sigmy, která ze šesti utkání vyhrála jediné, jej Jílek chválil. „I na Slavii, když nastoupil v 60. minutě, přinesl klid na balonu. Také proti Slovácku patřil k nejagilnějším hráčům, třeba v porovnání s Kryštofem Daňkem i v kvalitě hry, byl schopný pracovat s míčem. Byť v prvním poločase předržel dvě tři situace, kdy mohl hrát daleko rychleji nahoru.“

González byl se sedmi góly nejlepší střelec Sigmy v minulém ročníku. V tomto má zatím bilanci tří branek a jedné asistence. Je zajímavé, že přihrávky po příchodu z Dukly nesbírá; v předchozích dvou sezonách jen po jedné. I tak ale ukázal, že na něm může stát hra mančaftu.

Plat jako dva hráči? Chce změnu

O to více po odchodu Housky. „S Pablem jednáme od května a licitujeme. Ví, že máme eminentní zájem, aby působil u nás, ale cítím z něho, že ho to táhne jinam, chtěl by změnit zemi. Tím jsou dané i jeho požadavky. Teď je nastavil tak, že to nevede ke zdárnému konci,“ uvedl v podcastu Sigmy sportovní manažer Ladislav Minář.

„Finanční požadavky postavil tak, že je Sigma nemůže ani nechce splnit. Nemůže být placený jako dva hráči dohromady. Máme platové mantinely. Postavil to tak, aby to nedopadlo a nedokázali jsme se dohodnout. Už jsme jako klub udělali několik kompromisů, ale on nechce udělat žádný. Myslím, že po sezoně odejde, a může se stát, že odejde už v lednu.“

I s Gonzálezem má Olomouc potíže s výstavbou hry, což nejlépe dokládá, že přestala střílet branky.

Z předešlých šesti utkání se trefila jen proti poslední Karviné. Výhru 2:0 korunoval González z penalty. Bylo vidět, jak ji chce zahrávat, jak se hnal za nejlepším střelcem týmu Martinem Hálou, aby mu přenechal míč.

Plzeň - Olomouc od 18 hodin ONLINE

Od té doby však sigmáci prohráli další tři klání v nahuštěném termínu. „Náročné to bylo hodně. Měli jsme těžký zápas v Liberci. V týdnu ještě těžší na Slavii, a to hlavně kondičně. Zakončili jsme to se Slováckem a už s tím vědomím, že jsme předchozí zápasy nezvládli. Věříme ale, že šňůru proher protrhneme. Chtěli bychom hrát nebojácně a s Plzní si to rozdat,“ hlásí na klubovém webu bek Ondřej Zmrzlý.

„Je to výzva pro všechny, abychom se z výsledkového propadu dostali. Máme šanci se nakopnout. Zápasy jsme nezvládli, ale byly v nich i věci, na nichž chceme stavět,“ doplňuje asistent trenéra Jiří Saňák.

I bez Gonzáleze s Breitem bez alibi velí: „Chceme vyhrát! V lize se může poměřit každý s každým. Kvalitu Plzně uznáváme a ne náhodou je první, ale vnímáme a tvoříme herní principy. Na nich chceme stavět a věříme, že se nebudeme vracet s prázdnou.“