Absence? Kádr je široký, šanci dostanou jiní, říká plzeňský asistent Horváth

„Není to pro nás příjemné, budou se chtít chytit,“ varuje plzeňský asistent trenéra před vzájemným střetnutím, které v Doosan Areně startuje dnes v 18 hodin.

Plzeň - Olomouc od 18 hodin ONLINE

Hodili jste už pokažené utkání na Slavii, které jste dohrávali v osmi hráčích, za hlavu?

Myslím, že nic jiného nám nezbývá. Všichni víme, jakých chyb jsme se tam dopustili. Nechceme je opakovat, naopak bychom se ze zápasu rádi poučili.

Obejít se budete muset bez distancovaných Řezníka, Pernici i Mosquery.

Je to nepříjemné, protože jde o hráče, kteří nastupovali pravidelně. Nedá se ale nic dělat. Máme tady k dispozici široký kádr, dostat příležitost tak mohou ti, kteří na ni teď chvíli čekali.

Trojice Plzeňanů obdržela disciplinární tresty Víkendový ligový šlágr, který fotbalisté Plzně prohráli na hřišti pražské Slavie 0:2, měl dohru u disciplinární komise. V utkání byli vyloučeni tři hráči Viktorie, všichni nyní obdrželi dodatečné tresty. Krajní bek Radim Řezník si nezahraje tři zápasy, střední obránce Luděk Pernica přijde o dva duely a kolumbijský křídelník Jhon Mosquera bude Západočechům chybět v jednom střetnutí. Viktoria navíc dostala pokutu ve výši 40 tisíc korun za porušení povinností pořádajícího klubu v utkání s Jabloncem.

Co od Sigmy očekáváte? Formu nemá ideální...

Víme, že Olomouci se v posledních zápasech nedařilo. Třikrát prohrála, což pro ni není určitě příjemné. Ale ani pro nás, protože se bude chtít chytit. Její mužstvo známe, je tam třeba náš kamarád Roman Hubník jako kapitán. Víme, v čem je silná.

Setkání s Romanem Hubníkem bývají příjemná?

Určitě se na něj těším, uvidím ho po delší době. Po devadesát minut to ale bude nepřítel. Doufám, že až mu budu po zápase podávat ruku, tak budu ten šťastnější.

Můžete aspoň naznačit, s jakou taktikou do nadcházejícího utkání půjdete?

Styl hry by měl být pořád stejný. Poslední domácí zápas s Jabloncem nám vyšel jak herně, tak i výsledkově, což bychom rádi zopakovali. Uvidíme, co nám soupeř dovolí nebo jakou převahu si vynutíme. Chceme si vytvářet šance, k tomu ale musíme také poctivě bránit a vědět o silách soupeře.