Z kapitána šťastným žolíkem. Jak Hubník pomohl k výhře Olomouce nad Brnem

„Oba dva stopeři odehráli minulý zápas velice dobře, takže jsme do toho nechtěli moc sahat. S Romanem jsem před zápasem mluvil, řekli jsme si to na rovinu, je to velký profík a pochopil to,“ vysvětloval trenér Sigmy Radoslav Látal.

Za obvyklé situace se stopeři v utkání nestřídají, jenže když musel Yunis šest minut před koncem po hrozivé srážce s roztrženým obočím z hřiště, nahradil ho právě šestatřicetiletý veterán.

Doplnil dvojici útočníků, kteří celé utkání prohrávali souboje s brněnskými hromotluky Dreksou a Pernicou. V nastavení byl Hubník v souboji o chlup výš než Dreksa a prodloužil míč na Chytila, jenž sólo zakončil bezchybnou kličkou brankáři a trefou do prázdné. „Mně soubojově zápas nevyšel. Pak tam přišel Roman a ukázal mi, jak to má vypadat,“ uznal šťastný střelec.

Jeho trefu přitom nejprve zrušil s nekompromisní jistotou pomezní sudí a teprve videorozhodčí odhalil, že Chytil v ofsajdu být nemohl. „Z mé strany jsem říkal, že to je ofsajd, ale Breite, který byl o pět metrů vedle na linii, říkal, že ani náhodou. Když jsem se pak na to díval na videu, tak Mojma měl ještě půl metru k dobru. Stálo při nás všechno, udělal kličku, pak mu míč skočil na drn a střela šla pět centimetrů od tyče,“ oddechl si Látal. „Fotbal přináší krásné i smutné chvíle. My si to užíváme, ale dokážu se vžít do situace Brňáků, kteří jedou s prázdnou.“

Olomoucký útočník Mojmír Chytil se raduje ze svého gólu proti Brnu.

Pro Zbrojovku to bylo trpké vyvrcholení jinak kvalitního výkonu, ve kterém měla minimálně v prvním poločase navrch a v tom druhém nepouštěla domácí do šancí. „Neměli ani jednu až do toho nastavení,“ připomněl Pavel Dreksa.

Silný hlas brněnského kapitána se celé utkání rozléhal prázdným stadionem, jak usilovně dirigoval a hecoval spoluhráče. Nakonec nováček znovu doplatil na video, na které má spadeno už z minulých zápasů, kdy ho až verdikty sudích za obrazovkami připravily o body.



„Nebaví mě to. Je to několikátý zápas po sobě, co nám VAR rozhodne utkání. Prý to ofsajd nebyl, ale jsou to takové nuance, rozhodující momenty, které jdou pokaždé na jednu stranu. Když se rozhodčí může rozhodnout na jednu nebo druhou, tak je to pokaždé proti nám. To je ubíjející. Když chodíš každý den do práce a šéf tě tepe, tak se tam špatně chodí. A tak se cítím,“ přiznal Dreksa.

Zatímco olomoučtí fotbalisté na sebe po verdiktu od videa štěstím naskákali, Zbrojovce se trochu zhroutil svět. Zasloužený bod už téměř drželi v rukou a na inkasovaný gól už neměli čas reagovat. Sudí Proske po jednom útoku ukončil utkání.

„Když dostanete gól v 92. minutě, samozřejmě to nemůže být veselé hodnocení. Přijeli jsme sem bodovat, což se nám nepodařilo, a odjíždíme smutní. Situací podobných té gólové bylo v zápase několik. Všechny jsme dokázali zvládnout, tu poslední ne a soupeř nás za to potrestal. Nebudu řešit ofsajd neofsajd. Já musím řešit naše postavení, souboj stopera s jejich hráčem a proč jsme to nezvládli,“ litoval brněnský kouč Richard Dostálek.

Mnohokrát omílaní remízoví králové z Hané měli o to větší radost, že dokázali v poslední chvíli dalšímu dělení bodů ucuknout. „Hráčům jsem v týdnu říkal, že tohle utkání musíme zvládnout, a jedno jakým výkonem, potřebovali jsme tři body. Výkon nebyl kvalitní, spíš zase taková kopaná, hodně ztrát a soubojů, střed hřiště jsme neměli. Do druhého poločasu jsme tam posunuli Zmrzlého a zlepšilo se to. Bereme tři body a doufám, že nám to pomůže. Dotáhli jsme se na špici, odpočineme si a nachystáme se na Zlín,“ plánoval Látal.

A za týden bude muset znovu řešit, zda ponechá stoperskou dvojici z vítězného zápasu, či vrátí do sestavy Hubníka. Anebo odteď bude veterán i variantou na hrot? „To asi ne,“ usmívá se Látal. „Ale je vidět, že to je týmový hráč, v kabině pomůže i před zápasem, mluví s kluky na tréninku. Je to hráč, se kterým vycházím dobře, velice zkušený a je přínosem pro mužstvo,“ oceňuje kouč.