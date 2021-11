Zase pět? To je na mě moc. Ani nevím, jestli se mi chce na trénink, řekl Rada

Jablonec v lize prohrál šesté utkání z patnácti, sedmkrát remizoval a jen dvakrát zvítězil. V tabulce tým klesl na třinácté místo.

„Dostali jsme čtyři góly v Olomouci, pět gólů v Plzni a teď zase pět gólů tady. To je na mě moc,“ láteřil po výprasku v Edenu, kde má s Jabloncem v posledních čtyřech zápasech katastrofální bilanci: nula bodů a skóre 0:17.

Víte, co s tím?

Hráči si musí uvědomit, že tohle je nedůstojné klubu, co hraje evropské poháry. Ať se na mě někdo zlobí, nebo ne. A jestli si hráči myslí, že ve čtvrtek to bude jiné, tak to je pozdě.

Ve čtvrtek hrajete s Alkmaarem pátý duel skupiny Konferenční ligy a pořád máte na postup. Ale v lize až třinácté místo a vážná hrozba, že se do Evropy příští rok nepodíváte...

Nechceme být jako Boleslav, která se pak loni trápila celou sezonu. S hráči o tom pořád mluvíme, ale je to pořád dokola. Jedeme sem natěšení, odpočatí po repre pauze, dobře jsme potrénovali, patnáct minut to vypadá poměrně dobře a pak dostaneme góly z jednoduchých, hratelných situací.

Po první půli bylo vlastně po zápase.

To byste ale musel hráče odvést za ruku a říkat jim: stoupni si sem, stoupni si támhle. Přitom my máme zkušený kádr, borce, kteří mají něco za sebou, takové situace si na hřišti musí odřídit sami. Bohužel, z některých jsem cítil strach, to pak vždycky smrdí průs...

Máte pocit, že se tým místo domácí soutěže víc koncentruje na Evropu?

Já hráčům do hlavy nevidím, ale měli by si zvyknout na všechno. Tohle není žádná výmluva, jestli Evropu hrát nechtěli, měli přijít a říct: my na to nemáme. Věděli jsme, že budeme hrát čtvrtek-neděle, že budeme muset rotovat sestavu, že to bude náročné. Jasně, vždycky může přijít zápas, ve kterém vám něco nevyjde, abychom dostali čtyři góly v Olomouci, pět gólů v Plzni a teď znovu tady, to je na mě moc. Jako trenér tomu dávám všechno a to samé chci od hráčů. Ani nevím, radši bych další den ani nešel na trénink...