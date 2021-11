Trpišovský po Jablonci: Výkon podle představ. Žolík Lingr? Jako utržený vagón

Vždyť Slavia doma roznesla odevzdaného soupeře 5:0.



„A potvrdilo se přesně to, co jsme v týdnu viděli už na tréninku. Hráli jsme v dobré intenzitě, s energií. Dobře jsme do zápasu vstoupili, byť jsme některé situace nedořešili,“ hodnotil slávistický kouč. „Po přestávce tam bylo trochu víc nepřesností, méně šancí, ale i tak jsme utkání dohráli v pohodě.“

A v lize jste rázem první o tři body.

Vím, že je to klišé, ale já se budu o tabulku zajímat až na konci. Teď mě těší, že z týmu čiší dobrá pohoda, hrajeme se správným nasazením, zase jsme potěšili fanoušky. I Jablonec měl dobré pasáže, to je potřeba říct, Venca Pilař hraje po delší době zase skvělý rok. Ale my jsme se přiblížili výkonům z konce minulé sezoně, což je důležité.

Už zase z mužstva cítíte mistrovský drajv?

Rozhodně mám lepší pocit než v průběhu aktuálního ročníku. Vidím, jak se hráči navzájem podporují, jak kluci z lavičky čekají o pauze na ostatní a chválí jejich výkon. Jsou to drobnosti, ale důležité. Máme za sebou po delší době pět šest dnů plnohodnotného tréninku, pracovali jsme na věcech, na které běžně není čas, na intenzitě, taktice, automatizmech. Je to znát.

Krásné přihrávky před prvním i druhým gólem ukázal Stanciu, jak se vám na jeho výkon dívalo?

Pro mě muž zápasu. Živý, energický. Když se nachází v dobrém rozpoložení, je to prvotřídní hráč. Pomohlo mu, že hrál v reprezentační pauze jen dva zápasy, vrátil se brzo, od úterka už trénuje s týmem. Asistencí mohl mít i víc, některé jeho přihrávky jsme bohužel nevyužili.

Jak se vám zamlouvali střídající hráči? Lingr se zase trefil dvakrát.

Jakmile jde z lavičky, je jako utržený vagon, ale když ho nasadíme od začátku, gól nedá. Jsem za něj rád, protože zrovna on je adept na základní sestavu pro čtvrteční zápas s Feyenoordem. Scházet nám bude Kuba Hromada, který není na soupisce.

Co dánský záložník Madsen, kterému jste dal po delší době výraznější prostor?

Dokonce jsme přemýšleli, že půjde na Jablonec od začátku. Rozhodovali jsme se mezi ním a právě Hromadou. Emil s námi teď dva týdny poctivě trénoval, udělal velký krok vpřed, je na tom lépe pohybově, pracuje na větším prostoru, sžil se se systémem naší hry. V Linci měl úplně jiné úkoly, ale teď už je i tady plnohodnotným členem kádru.

Svůj výkon ozdobil asistencí.

Rozhodně naznačil svůj potenciál: je silný s míčem, dobře ho kryje, hlavu má nahoře a situace před sebou vidí. Potřebujeme jen, aby lépe spolupracoval v defenzivní fázi. Myslím, že mu prospělo, že ho nasazujeme postupně. A to i vzhledem k jeho mentalitě: podobně jako Oscar není příliš komunikativní a pořád si na tým zvyká. Pracuje však velmi tvrdě, přidává si, ví, co potřebuje k tomu, aby ve Slavii jednou mohl hrát od první minuty.