Jablonec debakly do přípravy nemontoval. S Alkmaarem si může zajistit postup

„Všichni víme, jak na tom v naší lize jsme, sám si s tím lámu hlavu a hráče to trápí, proč jsou výkony tak rozdílné. Ale od úterý už jsme se soustředili jen na Konferenční ligu a českou ligu jsme do toho nemontovali,“ řekl trenér Jablonce Petr Rada.

Po čtyřech kolech skupiny D jsou Jablonečtí druzí a drží si reálnou šanci na senzační postup do jarních bojů. Ten si dokonce mohou za příznivé konstelace výsledků zajistit už nyní, a to v případě, že na svém stadionu porazí dosavadního suveréna tabulky Alkmaar a dánský Randers FC prohraje doma s Kluží. Ta je sice poslední, ale i ona ještě může pomýšlet na konečné druhé místo.

Alkmaaru ve čtvrtek na severu Čech stačí bod k jistotě prvenství. Vítěz skupiny postoupí přímo do osmifinále, druhý tým si zajistí start v předkole play off. Závěrečná dvě kola ještě nabídnou mnoho variant a zápletek...

„Nás samozřejmě těší, že pořád hrajeme o postup, já ale nemám rád nějaké prognózy. Na hřišti prostě musíme odevzdat maximum a pak se uvidí, na co to bude stačit,“ uvedl kapitán Tomáš Hübschman, který ve 40 letech nastoupil v posledních čtyřech soutěžních zápasech v základní sestavě a odehrál je celé.

Jablonecký kapitán Tomáš Hübschman (vlevo) sleduje, jak dopadne souboj jeho spoluhráče Vojtěcha Kubisty se Stephenem Odeyem z Randers.

Jablonečtí v úvodním vzájemném utkání v Alkmaaru prohráli 0:1, ale rozhodně nebyli horším mužstvem. „Pro nás je povzbuzující, že jsme se tehdy soupeři vyrovnali, v některých pasážích jsme hráli velice dobře, ale nepohlídali jsme si jednu situaci. A jestli chceme proti Alkmaaru doma uspět, musíme prostě proměňovat šance. To nás teď celkově trápí nejvíc,“ tvrdí Rada, který musí stejně jako v neděli před ligovým duelem se Slavií řešit složení stoperské dvojice.

Proti Pražanům nemohl nastoupit kvůli žlutým kartám Zelený, jehož nahradil krajní bek Surzyn, teď bude zase chybět jeho stabilní parťák Kubista, jenž pyká za vyloučení v minulém utkání s Randersem. Další stopeři Martinec se Štěpánkem navíc teprve nedávno doléčili zranění.

Euforická radost jabloneckého fotbalisty Václava Pilaře z gólu do sítě Kluže v utkání Konferenční ligy.

„Ty absence jsou dané, vynucené a musíme se s tím vypořádat. Je ale dobře, že se nám vrací levonohý stoper (Zelený), to je vždy výhoda,“ podotkl Rada, jenž také bude řešit dilema, jestli do útoku nasadí nejlepšího střelce týmu Čvančaru, nebo zkušeného Doležala, nebo oba. „Je to těžké, ale doufám, že se rozhodneme správně.“

Podobně jako Jablonci se ve své domácí lize vůbec nedaří ani Alkmaaru: je až dvanáctý. Hlavními oporami jsou levý bek Wijndal, středopolaři Midtsjö a Clasie či krajní záložníci Karlsson a Gudmundsson.