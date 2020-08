Můžeme myslet i výš než jen na záchranu, věří opavský trenér Kováč

„První zápasy ukážou, jak na tom jsme,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč. „Plzeňští po příchodu trenéra Adriana Guľy začali hrát rychleji a dostávají málo branek. Ale do utkání jdeme s hlavami nahoře.“

Kouč ocenil i organizaci hry Plzně a také záložníka Aleše Čermáka. „Nikdy nebyl gólový, ale na jaře nastřílel asi osm branek. Na každý centr nabíhal do vápna jako druhý útočník, tlačil se do míst, kde to bolí.“

Na výbornou organizaci hry Plzně upozornil i opavský útočník Lukáš Holík. „Dopředu jsou hodně nebezpeční, víc než dříve. Budeme si muset dávat velký pozor, ale můžeme uspět. Není čeho se bát.“

Kováč šel do přípravy, byť byla krátká, jen šestnáctidenní, s cílem dostat do mužstva útočnější hru, přesvědčit hráče, aby ve větším počtu nabíhali před branku soupeře.

Povedlo se mu to?

„Dařilo se nám to s Rapidem Vídeň (3:5), kdy jsme vedli tři nula, ale po prostřídání jsme v poslední půlhodině dostali pět gólů. Byla to však velká škola a zkušenost pro naše mladé hráče,“ uvedl kouč. „Zpočátku se nám i proti tak těžkému soupeři dařilo hrát aktivně a vysoko. Pracovali jsme na tom, abychom měli ve vápně dostatek hráčů, když budeme centrovat.“

Přesto, nemrzí Kováče, že ve třech přípravných zápasech, v nichž Opavští dali pět gólů, se netrefil ani jeden z útočníků? „To byl taktický záměr,“ smál se Radoslav Kováč.

Byť Opavští pomýšlejí na střed tabulky, hlavně si přejí nehrát o záchranu do posledního kola. „Věřím, že jsme dobře připraveni a můžeme myslet na vyšší příčky,“ prohlásil Kováč.