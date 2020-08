Tým má perspektivu. Když si vše sedne, můžeme být úspěšní, věří opavský Holík

V nejvyšší soutěži nastoupil Holík do 107 zápasů, ve kterých vstřelil 10 gólů. „Jde o velice chytrého fotbalistu, který je použitelný pro naše herní systémy. Uplynulá sezona Lukášovi vyšla, měl skvělá čísla. Očekáváme, že zvedne naši produktivitu,“ prohlásil opavský trenér Radoslav Kováč.

Lukáši, kouč i fanoušci Opavy od vás očekávají góly. Věříte si?

Věřím, že mohu mužstvu pomoci. Něco jsem už odehrál a mám nějaká čísla. Mám za sebou vydařenou sezonu, takže se to vše budu snažit přetavit do první ligy.

Byla první liga tím důvodem, proč jste se rozhodl přijmout nabídku Opavy?

Přesně tak. Je to pro mě velká motivace. A měl jsem i dobré reference. Všichni mi říkali, že jdu do perfektního fotbalového zázemí, což nyní mohu jen potvrdit.

S kým jste o opavském klubu hovořil?

Volal jsem si s Pepou Hnaníčkem (stoper Slezského FC Opava – pozn. red.), s nímž se znám ještě ze Zlína. Ale nejen s ním. Mluvil jsem i s trenérem Skácelem, který mě vedl ve zlínském dorostu. Všichni mi to tady chválili.

I trenér Roman Skuhravý, který šel do Dukly právě z Opavy?

Ano. Jen mi potvrdil, že mířím do vynikajícího fotbalového prostředí. Zástupcům klubu děkuji za důvěru, že tady mohu být.

Jenže Dukla ztratila možnost hrát baráž o první ligu kvůli koronavirové nákaze v opavském mužstvu a předčasném konci sezony. Jak jste to v pražském klubu brali?

Ze začátku jsme to nenesli moc dobře. V Dukle je hodně mladý ambiciózní tým, takže pro kluky to bylo velké zklamání. Sám jsem to však brzy hodil za hlavu a bral to, jak to je.

To už jste věděl, že půjdete do Opavy?

Nějaký kontakt už tehdy proběhl, ale jasné nic nebylo.

Co říkali vaši spoluhráči z Dukly, že jdete zrovna do Opavy?

Zpočátku to z jejich strany nebylo nic moc, ale jak jsem odcházel a se všemi se loučil, popřáli mi hodně štěstí a byli rádi, že se posouvám dále.

Váš návrat do Zlína ve hře nebyl?

Nějaký zájem Zlín měl, ale nebyl takový jako z Opavy, nebyl tak veliký – a i to rozhodlo, že jsem tady.

Na co by si Opava po letošním boji o záchranu mohla troufnout v příští sezoně?

Snad bychom mohli hrát v klidném středu, o desáté místo. Zdejší tým má velkou perspektivu. Jen si musí vše sednout. Pak můžeme být úspěšní.