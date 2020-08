Fotbalová liga začne podle plánu, Plzeň nastoupí proti Opavě

Jen necelé čtyři hodiny před výkopem se rozhodlo, že Plzeň a Opava nastoupí k utkání 1. kola v původním termínu.

„Jakmile jsme obdrželi výsledky, konzultovali jsme všechno s krajskou hygienickou stanicí i vedením soutěže a nic nebrání tomu, aby se zápas odehrál,“ řekl plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.

ONLINE: Viktoria Plzeň - SFC Opava utkání od 18.00 sledujeme minutu po minutě

Hrozilo, že se hrát nebude. Středeční testy totiž odhalily v týmu onemocnění covidem-19 u jednoho z nejmenovaných hráčů.

Ve čtvrtek následovalo další vyšetření, které potíže prohloubilo. Nákaza se objevila i u člena širšího realizačního týmu.

Pokud by se rozšířila i na další osoby a plzeňský tým musel do karantény, nemohl by příští středu odehrát utkání 2. předkola Ligy mistrů v Alkmaaru. A klub by z kvalifikace o Champions League vypadl.

Páteční testy přinesly do Plzně úlevu.

Zatím není jisté, jestli se podle plánu odehrají ostatní utkání. Ohrožený duel je sobotní Olomouc - Liberec. V domácím klubu se objevil nakažený hráč a dva členové realizačního týmu. Mužstvo podstupuje další testy. A pokud budou negativní, v sobotu se hrát bude.

„Všechny osoby jsou bez příznaků nemoci a klub je v intenzivní komunikaci s krajskou hygienickou stanicí. Na základě nově domluvených pravidel o karanténních opatřeních čeká Sigmu další kolo přetestování během pátku a na základě jejich výsledků a stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví rozhodne řídící orgán o konání nebo případném odložení utkání prvního kola,“ oznámil Štěpán Hanuš, mluvčí Ligové fotbalové asociace (LFA), která první ligu řídí.