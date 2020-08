Jsem rád, že jsem mohl v Opavě zůstat, říká záložník Texl

Sotva se kluby na Texlově pokračování v Opavě dohodly, hned se na soustředění v Rakousku dvakrát střelecky prosadil.



„Přestup do Opavy by byl lepší, ale tak se domluvily kluby,“ řekl Texl. „Nedá se nic dělat. Pokud si svými výkony řeknu o místo v sestavě, tak třeba příště už nebude přestupu nic bránit.“

Řešil jste, zda pokračovat v Opavě, nebo bojovat o místo v Olomouci?

V Olomouci jsem byl dlouho a už mi tam nic nehrálo do karet. Ani se tam nechci teď vracet. V Opavě se toho po příchodu trenéra Kováče hodně změnilo, takže jsem rád, že jsem mohl zůstat.

Věříte, že Opavu čeká lepší sezona, než byla ta minulá, byť na přípravu nemáte moc času?

Je tady hodně nových tváří a mladých hráčů, takže zatím nemohu říct, jak to bude vypadat. Trenér říkal, že chce tým omladit a přivést nové hráče, což se plní. Uvidíme, jak nám to půjde. Moc přípravných zápasů jsme nestihli (tři – pozn. red.), ale je to situace, jakou zatím nikdo nezažil.

Je to handicap, že jste po karanténě začali přípravu později než ostatní?

To se uvidí časem, ale nabrat kondici za dva týdny není úplně jednoduché, aspoň to tak cítím na sobě. Na konci minulé sezony mě však trápily achilovky a pata, takže ke konci jsem už moc netrénoval. Určitě nějakou dobu potrvá, než se dostaneme do kondice a sehrajeme se, protože tady máme dost nových hráčů.

Jaký vliv na vás má, že jarní část ligy byla hodně rozkouskovaná?

Asi každý to má individuální. Hodně záleží na tom, jak si kdo odpočinul. U mě to bylo dobré, jsem z vesnice (Vladislav u Třebíče – pozn. red.). Tam jsem měl pohodu. V karanténě jsem seděl u bazénku. Horší to měli kluci, co museli být čtrnáct dnů zavření třeba někde v bytě v paneláku. Ti si asi úplně neodpočinuli. A je to skok, když z bytu hned vletíte do přípravy. Je to hlavně na hlavu.