Budějovice prohrály s nováčkem maďarské ligy, Hradec remizoval se Žižkovem

Jihočechy poslal v páté minutě do vedení z penalty Jakub Hora, ale Obounet poté dvěma brankami skóre otočil. „Zápas hodnotím podobně jako ten minulý s Riedem. Myslím si, že herně se zvedáme a jsme lepší než minulou sezonu, ale nechce nám to tam spadnout. Dnes jsme měli mraky šancí. Byla tam kvalita, navíc se nám snad nikdo nezranil. Chyběl tomu jen výsledek, ale jsem v klidu. V sezoně to tam začne padat a budeme silní,“ uvedl pro klubový web trenér Dynama Marek Nikl.

Hradci Králové proti Žižkovu vůbec nevyšel první poločas, po němž prohrával 0:2. V 62. minutě ale snížila letní útočná posila „Votroků“ Juliš a šest minut před pauzou srovnal střídající Koubek. Kvůli zranění musel už po 14 minutách střídat stoper Východočechů Čech.

Výsledky přípravných fotbalových zápasů České Budějovice - Diósgyöri VTK 1:2 (1:1)

Branky: 5. J. Hora z pen. - 31. a 60. Obounet.

Sestava Č. Budějovic: Šípoš (46. Andrew) - Broukal, Havel (46. Čoudek), Králik (55. Pařízek) - Čmelík (46. Trummer), J. Hora (46. Adediran), Suchan (28. V. Hora), Osmančík (55. Bastl) - Čermák (55. Matoušek), Hellebrand - Ondrášek (46. Hais). Trenér: Marek Nikl. Hradec Králové - Viktoria Žižkov 2:2 (0:2)

Branky: 62. Juliš, 84. Koubek - 17. Rosa, 41. Jirásek.

Sestava Hradce Králové: Vízek - Klíma (46. Ševčík), Heidenreich (53. Klíma), Čech (14. Leibl) - Horák (46. Gabriel), Smrž (46. Krejčí), Rada (46. Kodeš), Pilař (46. Koubek) - Juliš, Pudhorocký (46. Kučera) - Šašinka (71. Hlaváč). Trenér: Weber.

SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice : DVTK 1:2 (1:1) Góly:

4. J. Hora Góly:

31. Obounet

59. Obounet Sestavy:

Šípoš (46. Andrew)– Havel (46. Čoudek), Králik (55. Pařízek), Broukal, Suchan, Osmančík (55. Bastl), Ondrášek (46. Hais), Čermák (55. Matoušek), Hellebrand, Čmelík (46. Trummer), J. Hora (46. Adediran) Sestavy:

Danilović (46. Odyntsov) – Csirmaz, Chorbadzhiyski, Célestine, Medgyes – Holdampf, Lőrinczy, Csatári (70. Kövesi) – Obounet, Papp (70. Acolatse), Leshchynskyi (70. Krawczyk-Demczuk) Náhradníci:

V. Hora Náhradníci:

Bokros Žluté karty:

80. Hais Žluté karty:

50. Leshchynskyi, 67. Csirmaz

FK Viktoria Žižkov : FC Hradec Králové 2:2 (2:0) Góly:

17. Rosa

41. Jíirásek Góly:

62. Juliš

84. Koubek Sestavy:

Kotek – Kozojed, Březina, Tregler, Petrák, Bárta, Jirásek, Rosa, Muleme, Prošek, Batioja Sestavy:

Vízek – Čech (14. Leibl), Heidenreich, Horák, Juliš, Klíma (C), Pilař, Pudhorocký, Rada, Smrž, Šašinka

FC Slovan Liberec : Puskás Akadémia FC 0:0 (-:-)

Bohemians Praha 1905 : FC Košice 0:0 (-:-)