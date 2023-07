Kanada, Bosna a teď Liberec. První sezona bude o adaptaci, říká Kulenovič

Pod Ještěd měl Kulenovič původně přijít už v zimě, tehdy to však ztroskotalo na zranění kolena. Teď už je však fit a jeho přesun se mohl konečně uskutečnit.

„Na síle a kondici samozřejmě budu muset zapracovat, když přicházím do kvalitnější soutěže. Jsem si vědom toho, že příprava před novou sezonou pro mě bude velmi důležitá,“ řekl útočník v rozhovoru pro klubový web. „Ale jsem sebevědomý, jsem připravený na zápasy a věřím, že s trenéry i zdravotním týmem se mi podaří předejít dalším zdravotním komplikacím.“

Kulenovičova cesta do Liberce byla plná zákrut. Narodil se v kanadském Torontu, kde vyrůstal až do svých patnácti let. Jeho rodiče však pocházejí z Bosny a Hercegoviny, a i proto usoudil, že pro jeho fotbalový rozvoj bude nejlepší vrátit se do Evropy.

Odešel tedy od rodičů a nastěhoval se k příbuzným do bosenské Banja Luky. Po dokončení střední školy byl na zkouškách v různých fotbalových klubech Evropy. Zahrál si ve slovenském Trenčíně nebo chorvatském Osijeku.

Poslední sezonu strávil v týmu Sloga Meridian v nejvyšší bosenské soutěži. A až do zranění si nevedl špatně: dokázal vstřelit pět gólů a připsat si i tři asistence.

„Moje statisticky nejlepší sezona byla pár let zpátky, a to v druhé nejvyšší bosenské soutěži. Zaznamenal jsem 13 branek a 13 asistencí zhruba ve třiceti zápasech. Ale myslím si, že nejlépe jsem hrál v první polovině minulé sezony před zraněním,“ říká.

Díky dětství strávenému v Kanadě umí skvěle anglicky, což mu pomáhá v aklimatizaci na nové prostředí. Chce se však naučit i česky. Věří, že díky své výšce, fyzické vybavenosti a rychlosti se rychle přizpůsobí i na hřišti.

„Vyrůstal jsem v tom, abych takticky pochopil řadu systémů. Věřím, že budu schopný trenérovi i týmu pomoci na kterékoli pozici. Své hlavní přednosti bych určitě popsal jako hru hlavou, výskok a nejsem ani špatný technicky, pokud vezmu v úvahu svoji postavu. Jsem týmový hráč.“

Kromě Kulenoviče má Liberec na soupisce aktuálně čtyři útočníky: opory Lubomíra Tuptu s Victorem Olatunjim, na něž uplatnil opci, zkušeného Michaela Rabušice, a Filipa Horského hostujícího ze Slavie.

V klubu naopak po třech a půl letech skončil Imad Rondič, po ročním hostování ze Sparty je pryč i Matyáš Kozák. Olatunji se kvůli trablům s vízem do liberecké přípravy zatím nepřipojil a zajímá se o něj Sparta.

Ve středu hrál Liberec v Rakousku přípravu proti maďarskému týmu Puskás Akadémia, který vede bývalý liberecký trenér Zsolt Hornyák, a zvítězil 4:1. Skóre tvrdou ranou otevřel právě nováček Kulenovič. Sám si však uvědomuje, že cesta do základní sestavy v ligové sezoně pro něj nemusí být úplně přímočará.

„Je mi jasné, že první sezona bude trošku o adaptaci. Ale věřím, že toho dokážu využít co nejlépe a ukázat trenérům i fanouškům, že se mnou neudělali chybu,“ prohlašuje. „Od každého útočníka se očekávají góly a já jich budu chtít vstřelit co nejvíce. Kdybychom mohli bojovat o Evropu a já byl hlavním hráčem, tak by to bylo skvělé. Ale jestli budu muset pomáhat ostatním nebo být připravený jako dvojka, nebudu s tím mít problém.“